تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط

يمكنك تعقيم ما يصل إلى ست رضّاعات مع ملحقاتها في غضون 10 دقائق فقط. يتميّز جهاز التعقيم من نوع Advanced بسرعته وفعاليته بفضل تصميمه الرفيع والواسع في الوقت نفسه، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات