S1151/00
حلاقة سريعة ودقيقة
توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 1000 من Philips حلاقة سريعة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف والتي يمكن تنظيفها بشكل تام تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة مريحة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.
اختر حلاقة جافة وسهلة، أو استخدم الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتى في أثناء الاستحمام.
تتحرك الرؤوس المتحركة بثلاثة اتجاهات بحريّة للحفاظ على ملامستها لتقاسيم وجهك من دون أن تحدث شقوق ببشرتك.
تم تصميم آلة الحلاقة لتكون حلاً متعدد الاستعمالات يسمح لك بحلاقة وجهك ورأسك بكل ثقة
يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.
توفر بطارية NiMH التي تدوم لوقت طويل 40 دقيقة من الحلاقة الفعالة بعد الشحن لمدة 8 ساعات، ما يكفي للحلاقة 13 مرة.
لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.
اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.
لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.
حافظ على رأس الحلاقة نظيفًا وآمنًا بين عمليات الحلاقة أو أثناء السفر.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.