تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة براحة تامة

يمكنك إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تأكد من أنّ فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص الشعر بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده. لتشذيب دقيق، استخدم الأداة مع مشط التشذيب الدقيق المضمّن في العلبة أو بدونه. اضبط الزاوية لتشذيب حواف لحيتك أو سكسوكتك ورسمها وتحديد أطرافها بواسطة رأس التسريح الدقيق.