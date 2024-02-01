HX7101/05
عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا
نتائج ملحوظة في متناول يديك مع أسنان أكثر بياضًا وإزالة أكبر للبلاك بـ 10 مرات*. تتميز الفرشاة بتقنية Sonicare من الجيل الجديد لتنظيف قوي ولطيف في آن واحد، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحتاج التنظيف العميق إلى نهج خاص ويأتي رأس الفرشاة C3 Premium للوقاية من البلاك هذا مزوّدًا بشعيرات كثيفة وقاسية في وسطه على شكل خماسي الزوايا من أجل تبيض أسنانك وتلميعها. يزيل أيضًا كمية بلاك أكبر بـ 10 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.
يسهل تنظيف الأسنان بشدة، لذلك تحتوي فرشاة الأسنان Philips Sonicare على مستشعر بصري ذكي لاكتشاف الضغط المفرط. يتيح لك المستشعر معرفة ما إذا كنت تبالغ في التنظيف من خلال الاهتزازات اللمسية. خفّف الشدة وستبقى لثتك محمية!
عزّز عملية تنظيف الأسنان بفضل إعدادين لتنظيف الأسنان. سواء كنت تريد المزيد من النشاط أو التنظيف اللطيف، اختر واحدًا من بين إعدادَي الشدة.
استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 20 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.
هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.
استمتع بما يصل إلى 21 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.
درجات القوة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
Power
تقنية المستشعر الذكي
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