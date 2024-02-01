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  • عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا
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    Philips Sonicare Series 5300 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX7101/05

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا

    نتائج ملحوظة في متناول يديك مع أسنان أكثر بياضًا وإزالة أكبر للبلاك بـ 10 مرات*. تتميز الفرشاة بتقنية Sonicare من الجيل الجديد لتنظيف قوي ولطيف في آن واحد، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare Series 5300 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    عناية متقدمة لأسنان أكثر بياضًا

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات*

    • إزالة كمية بلاك أكبر بـ 10 أضعاف*
    • إزالة فائقة للبقع وأسنان أكثر بياضًا*
    • تقنية Sonicare من الجيل التالي
    • مستشعر الضغط
    • وضع تنظيف واحد، مستويان للشدة
    إزالة فائقة للبلاك وأسنان أكثر بياضًا*

    إزالة فائقة للبلاك وأسنان أكثر بياضًا*

    يحتاج التنظيف العميق إلى نهج خاص ويأتي رأس الفرشاة C3 Premium للوقاية من البلاك هذا مزوّدًا بشعيرات كثيفة وقاسية في وسطه على شكل خماسي الزوايا من أجل تبيض أسنانك وتلميعها. يزيل أيضًا كمية بلاك أكبر بـ 10 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

    دعم إضافي لحماية لثتك

    دعم إضافي لحماية لثتك

    يسهل تنظيف الأسنان بشدة، لذلك تحتوي فرشاة الأسنان Philips Sonicare على مستشعر بصري ذكي لاكتشاف الضغط المفرط. يتيح لك المستشعر معرفة ما إذا كنت تبالغ في التنظيف من خلال الاهتزازات اللمسية. خفّف الشدة وستبقى لثتك محمية!

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    عزّز عملية تنظيف الأسنان بفضل إعدادين لتنظيف الأسنان. سواء كنت تريد المزيد من النشاط أو التنظيف اللطيف، اختر واحدًا من بين إعدادَي الشدة.

    جلسات تنظيف موجهة

    جلسات تنظيف موجهة

    استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 20 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.

    21 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    21 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    استمتع بما يصل إلى 21 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • درجات القوة

      مرتفع
      To boost your clean
      منخفض
      For sensitive teeth and gums

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      21 يومًا
      البطارية
      Rechargeable
      نوع البطارية
      Lithium ION

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      Black

    • الخدمة

      الضمان
      2-year limited warranty

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      Easy click-on brush heads
      مؤشر مستوى البطارية
      Illuminated icon indicates battery life
      المقبض
      Slim ergonomic design
      المؤقت
      BrushPacer and SmartTimer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 5300 rechargeable toothbrush
      رأس الفرشاة
      1 C3 Premium Plaque Defense
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      فعالية أفضل يصل إلى 10 أضعاف*
      السرعة
      62,000 brush movements / min

    • الأوضاع

      التنظيف
      For exceptional everyday clean

    • Power

      Voltage
      100-240V
      OFF mode (no attachments)
      N/A
      Low energy mode
      < 0.5 Watts

    • تقنية المستشعر الذكي

      معلومات عن الضغط
      Vibration and pulsing sound
      تذكير بالاستبدال
      Brush head replacement reminder lets you know when to replace your brush head

    Badge-D2C

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