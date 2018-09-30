HX3415/07
تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *
تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. وتلائم الشعيرات المحدّدة شكل أسنانك لتمكينك من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.
تدوم حتى 14 يومًا بين فترات الشحن.
يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة مُحكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان PowerUp Battery وEssence+/Elite+/CleanCare+ من Philips Sonicare.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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