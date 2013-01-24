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ترطيب صحي
تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ترطيب صحي
تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات
ترطيب صحي
تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ترطيب صحي
تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات
عملية تبخّر طبيعية وصحيّة لضمان أداء مثالي. يمرّ الهواء الجاف عبر جهاز الترطيب، وتتم إضافة بخار الماء فيخرج المزيد من الهواء الرطب من جهاز الترطيب إلى المساحة المحيطة بالجهاز. تستخدم تقنية NanoCloud عملية تبخر طبيعية تسحب الهواء الجاف إلى داخل الجهاز وتضيف إليه جزيئيات الماء ومن ثم تبعث هواء رطبًا في الغرفة.
بفضل تصميمه الدائري بنطاق 360 درجة، يتم توزيع الهواء المرطّب بشكل متساوٍ عبر الغرفة من دون ظهور القطرات على الأرض أو سطح المكتب. وتخفف تقنية NanoCloud التي نقدّمها خطر انتشار المعادن في الهواء وتمنع بالتالي ظهور الغبار الأبيض على الأثاث والأرضيات المسطّحة.
فور تبخّر المياه، تكون جزيئيات الماء صغيرة إلى درجة أنّ رذاذ المياه يصبح غير مرئي للعين. وبالتالي، لن تتمكن جزيئات المياه الصغيرة جدًا من نقل البكتيريا إلى الهواء. وتؤكّد التجارب المخبرية أن تقنية NanoCloud تنشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.
تصميمه الدائري والصغير يجعل تنظيفه سهلًا. لا يحتوي جهاز الترطيب هذا على لوحة تسخين، وبالتالي ليس من الضروري إزالة الترسبات الكلسيّة.
املأ مرطبانًا أو ضع خزان المياه تحت الصنبور. تشير علامة "الحد الأقصى" بوضوح إلى الكمية الضرورية لملء الخزان. وعندما يفرغ الخزان يتوقف جهاز الترطيب عن العمل تلقائيًا وتشير الشاشة إلى الحاجة إلى إعادة تعبئته.
عندما يكون في وضع النوم، يعمل جهاز الترطيب بأدنى مستوى من الضجيج، وتنطفئ الأضواء كلها باستثناء ضوء مؤشر السرعة. ويضمن هذا الإعداد الحفاظ على مستوى الرطوبة المطلوب حتى أثناء نومك.
يتميز جهاز الترطيب من Philips بإعدادين لسرعة المروحة مع معدل ترطيب يبلغ 250 ملل/الساعة عند تعيين الإعداد الأسرع. وهو مثالي للغرف المتوسطة الحجم في المنزل والتي يمكن أن تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا.*
لم يكن تنظيف أجهزة الترطيب من الداخل والخارج، لا سيما خزان المياه، بهذه السهولة يومًا
سيتوقف جهاز الترطيب عن العمل تلقائيًا عندما تنفد منه المياه. وتخفف هذه الميزة القلق بشأن السلامة وتقدّم لك تجربة ترطيب متميّزة.
جهاز ترطيب يتميز بمستوى خطر متدنٍ للاحتراق بالمياه الساخنة أو البخار الدافئ. فتقنية NanoCloud لا تسخّن المياه، وتمنع بالتالي خطر الاحتراق بالمياه الساخنة أو البخار الدافئ.
التصميم واللون الخارجي
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المواصفات التقنية
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