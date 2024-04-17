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  • إعداد بلا عناء، راحة بال فورية. إعداد بلا عناء، راحة بال فورية. إعداد بلا عناء، راحة بال فورية.
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    الأمان المنزلي كاميرا لاسلكية مع ضوء كاشف

    HSP5800/01

    إعداد بلا عناء، راحة بال فورية.

    ليشعّ الليل نورًا مع الضوء الكاشف القوي الذي ينشط بالحركة. إنه مثالي للاستخدام الداخلي أو الخارجي مع تصميم مقاوم لعوامل الطقس بالكامل. كما أنه لا يتضمن أسلاكًا ويمكن وضعه في أي مكان بفضل بطاريته القابلة لإعادة الشحن المقرونة بلوحة شمسية بحيث أنك لا تحتاج إلى شحنها أبدًا

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الأمان المنزلي كاميرا لاسلكية مع ضوء كاشف

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    إعداد بلا عناء، راحة بال فورية.

    اشعر بالأمان، اشعر وكأنك في المنزل.

    • استخدام داخلي وخارجي
    • ضوء قوي ينشط بالحركة
    • رؤية ليلية ملونة بالكامل
    • اكتشاف الأشخاص والمركبات
    ثقة نهاراً وليلاً

    ثقة نهاراً وليلاً

    شاهد كل تفصيل نهارًا أو ليلاً مع وضوح بدقة 2K+‎ مع رؤية ليلية ملونة وبالأشعة تحت الحمراء

    مثالية للخارج أو الداخل

    مثالية للخارج أو الداخل

    معتمدة بالكامل للعمل في الخارج مع مواد صلبة لن تتصدع أو تقشر

    ليشعّ الليل نورًا

    ليشعّ الليل نورًا

    تمكّن من الرؤية في الظلام بوضوح وبالألوان مع الضوء الكاشف الذي يتم تنشيطه بفعل الحركة المضمّن

    من دون أسلاك ومن دون عناء

    من دون أسلاك ومن دون عناء

    يمكن تشغيلها بواسطة البطارية، أي أنها سهلة الإعداد والاستخدام مع دعم محلي في كل خطوة

    تشغيل مستمر حتى عند انقطاع شبكة Wi-Fi

    تشغيل مستمر حتى عند انقطاع شبكة Wi-Fi

    يتم تسجيل كل الأحداث على بطاقة MicroSD* ويمكن مراجعتها بمجرد استعادة اتصال Wi-Fi

    خصّص منطقة التنبيه

    خصّص منطقة التنبيه

    قم بإنشاء منطقة نشطة بحيث تحصل فقط على تنبيهات عند اكتشاف الحركة في المنطقة النشطة

    احصل على التنبيهات الهامة

    احصل على التنبيهات الهامة

    إعطاء الأولوية للاكتشاف بالذكاء الاصطناعي للحركة والأشخاص والمركبات

    التكلّم بالاتجاهين من أي مكان

    التكلّم بالاتجاهين من أي مكان

    تواصل على الفور وبوضوح من خلال مكبر الصوت والميكروفون المضمنين

    تصميم ضد السرقة

    تصميم ضد السرقة

    ستقوم المستشعرات الجاذِبة الذكية بتنشيط صفارة الإنذار وتنبهك إذا حاول أي شخص إزالة الكاميرا

    اتصال بشبكة Wi-Fi للتحكم الكامل

    اتصال بشبكة Wi-Fi للتحكم الكامل

    كل ما عليك فعله هو توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi، ثم يمكنك التحكم بها من أي مكان

    أبقِ بياناتك لك وحدك

    أبقِ بياناتك لك وحدك

    أشعر بالأمان مع معيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك بالإضافة إلى التعرف على القياسات الحيوية لحماية تطبيقك

    خيارات التخزين الآمن

    خيارات التخزين الآمن

    بطاقة MicroSD* بسعة تصل إلى 128 جيجابت مؤمنة بمعيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك.

    تشغيل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

    تشغيل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

    تتضمن لوحة شمسية اختيارية لشحن لا حصر له

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      الرؤية الليلية
      نعم، رؤية ليلية ملونة بالضوء الكاشف بالأشعة تحت الحمراء تصل إلى 8 أمتار
      صوت بالاتجاهين
      نعم
      إلغاء الضوضاء
      نعم
      تشفير البيانات
      تشفير شامل، AES ‏128 بت
      التخزين على الجهاز (بطاقة SD)
      فتحة MicroSD بسعة تصل إلى 128 جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة)
      كشف الأشخاص
      نعم
      اكتشاف الحيوانات
      لا
      تنبيهات في الوقت الفعلي
      نعم
      إعدادات التنبيه
      نعم
      ضوء كاشف
      نعم
      صفارات الإنذار
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      البطارية القابلة للإزالة
      لا
      تردد WiFi
      2,4 جيجاهرتز
      المتطلبات الدنيا للشبكة
      2 ميجابت في الثانية
      مستشعر الصور
      4 ميجابكسل
      تنسيق إشارة الفيديو
      دقة 2K+
      مستشعر الحركة
      مستشعر PIR

    • المواصفات التقنية

      مصدر الطاقة
      بطارية قابلة لإعادة الشحن (5900 مللي أمبير في الساعة)
      شاحن
      شاحن USB-C، المحوّل غير متضمن (متوافق مع التيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير)
      وقت الشحن
      حوالى 7,5 ساعات
      المتوسط المتوقع لفترة استهلاك البطارية
      4 أشهر (استنادًا إلى 15 حدثًا خلال النهار و5 أحداث خلال الليل، بمدة 10 ثوانٍ لكل حدث (30% سطوع LED ليلاً))

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      66 مم
      عرض المنتج
      146 مم
      ارتفاع المنتج
      60 مم
      وزن المنتج
      268 غ

    • متانة

      حرارة التشغيل
      -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية
      مقاومة الماء
      نعم
      تصنيف IP
      IP67

    Badge-D2C

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