إعداد بلا عناء، راحة بال فورية.

ليشعّ الليل نورًا مع الضوء الكاشف القوي الذي ينشط بالحركة. إنه مثالي للاستخدام الداخلي أو الخارجي مع تصميم مقاوم لعوامل الطقس بالكامل. كما أنه لا يتضمن أسلاكًا ويمكن وضعه في أي مكان بفضل بطاريته القابلة لإعادة الشحن المقرونة بلوحة شمسية بحيث أنك لا تحتاج إلى شحنها أبدًا