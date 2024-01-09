الأمان المنزلي كاميرا داخلية بزاوية 360 درجة مع غالق خصوصية
نظرة شاملة لكل ما هو قريب منك
احصل على نظرة شاملة نهارًا وليلاً بفضل الرؤية الليلية الواضحة والمحسّنة بقدرة 2 كالفن. اتبع كل حركة بواسطة التدوير والإمالة والتتبع المتقدّم للحركة. ولمزيد من راحة البال، أضفنا غالق خصوصية لاحترام الخصوصية عندما تكون في المنزل.
إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الأمان المنزلي كاميرا داخلية بزاوية 360 درجة مع غالق خصوصية
نظرة شاملة لكل ما هو قريب منك اشعر بالأمان، اشعر وكأنك في المنزل. للاستخدام الداخلي غالق الخصوصية اكتشاف الأشخاص والحيوانات والبكاء وضوح ورؤية ليلية بدقة 2K مشاهدة زاوية 360 درجة كاملة
اتبع كل التحركات مع التدوير والإمالة والتتبع المتقدّم للحركة
ثقة نهاراً وليلاً
تجاوز دقة Full HD مع وضوح بدقة 2K رائع ورؤية ليلية محسنة
من دون عناء ومن دون قلق
يمكن للعميل العادي إعداد الكاميرا في أقل من دقيقتين، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام مع دعم محلي في كل خطوة
استمرار التسجيل حتى في حال انقطاع اتصال Wi-Fi
يتم تسجيل كل الأحداث على بطاقة MicroSD* ويمكن مراجعتها بمجرد استعادة اتصال Wi-Fi
التكلّم بالاتجاهين من أي مكان
استخدم الكاميرا للتواصل مباشرة مع الأشخاص والحيوانات الأليفة عبر التطبيق
احصل على التنبيهات الهامة
أعطِ الأولوية للاكتشاف بالذكاء الاصطناعي للأشخاص والحيوانات الأليفة والأصوات، أو حتى بكاء الأطفال واستجب عن طريق إطلاق صفارة الإنذار المضمنة أو ميزة التكلم بالاتجاهين.
أبقِ بياناتك لك وحدك
أشعر بالأمان مع معيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك بالإضافة إلى التعرف على القياسات الحيوية لحماية تطبيقك
الخصوصية عند الطلب
حرّك غالق الخصوصية ببساطة لمزيد من راحة البال
سجل كل شيء، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة
بفضل الطاقة المستمرة، يمكنك اختيار التسجيل المستمر على بطاقة MicroSD* للمراقبة وفق نمط كاميرا CCTV
اتصال بشبكة Wi-Fi للتحكم الكامل
ما عليك سوى توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi، ويمكنك التحكم بها من أي مكان
خيارات التخزين الآمن
بطاقة MicroSD* بسعة تصل إلى 128 جيجابت مؤمنة بمعيار تشفير البيانات ذاته الموثوق به من قبل البنوك.
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المواصفات العامة
الوظائف
يسجّل حتى في حالة فقدان شبكة WiFi، مناطق الخصوصية، اكتشاف بكاء الأطفال، التسجيل المستمر (على غرار CCTV)، الوضع غير النشط، غالق الخصوصية الرؤية الليلية
رؤية بالأشعة تحت الحمراء محسنة بالأبيض والأسود تصل إلى 10 أمتار صوت بالاتجاهين
نعم إلغاء الضوضاء
نعم تشفير البيانات
تشفير شامل، AES 128 بت التخزين على الجهاز (بطاقة SD)
فتحة MicroSD بسعة تصل إلى 128 جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة) وظيفة التدوير
نعم وظيفة الإمالة
نعم تنبيهات في الوقت الفعلي
نعم إعدادات التنبيه
نعم ضوء كاشف
لا صفارات الإنذار
نعم الكفالة
سنتان البطارية القابلة للإزالة
لا إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
غير متوفر تردد WiFi
2,4 جيجاهرتز المتطلبات الدنيا للشبكة
2 ميجابت في الثانية مستشعر الصور
3 ميجابكسل تنسيق إشارة الفيديو
دقة 2K
المواصفات التقنية
مصدر الطاقة
الطاقة الرئيسة (تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير)، شاحن USB-C
الوزن والأبعاد
عرض المنتج
92 مم ارتفاع المنتج
92 مم وزن المنتج
242 غ
متانة
حرارة التشغيل
-10°درجات مئوية إلى +45°درجة مئوية مقاومة الماء
لا
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*يتم بيع بطاقة MicroSD بشكل منفصل
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