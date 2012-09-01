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  • فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    7000 Series محضرة الطعام

    HR7778/01

    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    يشكّل جهاز تحضير الطعام من السلسلة 7000 من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والجديدة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين الذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7000 Series محضرة الطعام

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    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    حضّر وصفاتك المفضّلة مع PowerChop والمزيد غير ذلك

    • 1300 واط
    • تصميم صغير 4 في 1
    • وعاء بسعة 3.4 ليتر
    • أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة
    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

    أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

    أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

    تأتي محضّرة الطعام هذه مزودة بمجموعة إضافية من 4 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ: قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن) لكل أنواع الخضار، وقرص للطحن الخشن للبطاطس أو الجبن، وقرص لتقطيع الخضار قطعًا رفيعة وقرص للبطاطس المقلية لأصابع البطاطس السميكة.

    عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

    عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

    تتضمن محضرة الطعام هذه ملحق عصارة احترافية. وبفضل تميزها بأنبوب تغذية كبير جدًا وفلتر شبكي معدني كبير مبتكر، يمكن لهذه العصارة أن تعصر أسرع بنسبة تصل إلى 200% من عصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وصُنع الفلتر الشبكي الصغير المبتكر من الفولاذ المقاوم للصدأ ويتمتع بالقدرة على عصر كل نقطة ليمنحك كمية عصير أكبر. وبفضل تصميمها المريح، يمكن تنظيفها وتخزينها بشكل أسرع.

    أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

    بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      غطاء
      فولاذ مقاوم للصدأ
      وعاء مزوّد بغطاء
      SAN
      أداة عجن
      POM ومعدن
      دافع
      أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
      مفتاح التحكم بالسرعة
      أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
      عصارة الحمضيات
      بوليبروبيلين
      الأقراص وسكين الفرم
      فولاذ مقاوم للصدأ
      حامل للسكين، خفاقة
      POM
      شفرة على شكل S وسكين وأقراص معدنية
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الملحقات

      ملعقة مسطحة
      نعم
      قرص تقطيع قابل للضبط
      1-7 ملم
      قرص قابل للقلب
      التقطيع إلى شرائح/البشر(خشن/ناعم)
      عصارة الحمضيات
      نعم
      شفرة على شكل S من الفولاذ المقاوم للصدأ
      نعم
      آلة خفق مع رأسي خفق
      نعم
      جهاز العصر
      عصارة تعمل بالطرد المركزي مع فلتر معدني لتحضير 6 أكواب
      أداة عجن معدنية
      نعم
      دورق الخلاط
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1300  W
      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الفولتية
      220-240  V
      السعة القصوى لدورق الخفاقة
      2.2 ليتر
      التردد
      50/60  Hz
      سعة دورق الخفاقة
      1.5 ليتر
      أمان
      لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
      السعة القصوى للوعاء
      3.4 ليتر
      سعة الوعاء التشغيلية
      2 لتر

    • المواصفات العامّة

      السرعات
      12 + نبضية
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      الوظائف
      أكثر من 30
      عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأقصى)
      لغاية 20000 دورة بالدقيقة
      عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأدنى)
      لغاية 6500 دورة بالدقيقة
      طول سلك الطاقة
      1  m
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
      لغاية 1700 دورة بالدقيقة
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
      لغاية 575 دورة بالدقيقة
      السعة القصوى للوعاء
      2.4 لتر (جاف/سائل)
      سعة دورق الخفاقة
      1.5 ليتر
      سعة الوعاء
      3.4  l
      السعة القصوى للوعاء.
      1000 غ (طحين)
      3 أزرار للتعيين المسبق
      نعم
      الوحدة الرئيسية مع الوعاء
      289‏x‏254‏x‏436 مم
      سعة دورق الخلاط
      2.2 لتر

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