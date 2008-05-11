HR7605/10
منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة
يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشاكل في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الوحيد، يمكنك إنجاز 15 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.
يأتي جهاز تحضير الطعام مجهزًا بـ 5 ملحقات مختلفة لإنجاز أكثر من 15 وظيفة مختلفة. تتميّز الملحقات بإمكانية استخدامها في الجلاية، وهي عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجن الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، وأقراص معدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، والتحويل إلى حبيبات، بالإضافة إلى قرص الاستحلاب لتحضير الطعام مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.
مواصفات التصميم
بلد المنشأ
الملحقات
المواصفات التقنية
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