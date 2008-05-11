إنجاز أكثر من 15 وظيفة بسهولة تامة

يأتي جهاز تحضير الطعام مجهزًا بـ 5 ملحقات مختلفة لإنجاز أكثر من 15 وظيفة مختلفة. تتميّز الملحقات بإمكانية استخدامها في الجلاية، وهي عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجن الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، وأقراص معدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، والتحويل إلى حبيبات، بالإضافة إلى قرص الاستحلاب لتحضير الطعام مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.