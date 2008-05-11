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  • منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

    محضرة الطعام

    HR7605/10

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشاكل في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الوحيد، يمكنك إنجاز 15 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة.

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    محضرة الطعام

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    منتج متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة

    جهاز تحضير طعام يسهل تخزينه

    • 350 واط
    • وعاء بسعة 2.1 ليتر
    توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

    توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

    يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

    إنجاز أكثر من 15 وظيفة بسهولة تامة

    إنجاز أكثر من 15 وظيفة بسهولة تامة

    يأتي جهاز تحضير الطعام مجهزًا بـ 5 ملحقات مختلفة لإنجاز أكثر من 15 وظيفة مختلفة. تتميّز الملحقات بإمكانية استخدامها في الجلاية، وهي عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجن الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، وأقراص معدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، والتحويل إلى حبيبات، بالإضافة إلى قرص الاستحلاب لتحضير الطعام مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

    حجم صغير بما يكفي ليتّسع في أي خزانة

    حجم صغير بما يكفي ليتّسع في أي خزانة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      غطاء
      PP
      وعاء وغطاء ودافع
      SAN
      قرص للتحويل إلى مستحلب
      ABS
      سكين معدني وقطع
      فولاذ لا يصدأ وABS
      المفتاح وحامل الأدوات
      POM

    • بلد المنشأ

      هنغاريا
      نعم

    • الملحقات

      قطعة للتحويل إلى حبيبات
      لتحويل البطاطا والجبن إلى حبيبات
      سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
      • فرم
      • خفق
      • عجن
      • صنع البوريه
      • خلط
      قطعة للبرش
      لبشر الخضار والفاكهة بحجم متوسط
      قطعة للتقطيع
      لتقطيع الخضار والفاكهة بحجم متوسط
      عدد القطع/الأقراص
      3
      قرص الاستحلاب
      • الخفق
      • خفق
      • الاستحلاب

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      350  W
      اللون (الألوان)
      أبيض مع تشطيبات باللون الأخضر المعدني
      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      75  cm
      التردد
      50-60  Hz
      المحرّك
      عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
      السرعات
      1 + إعداد نبضي
      أمان
      يحمي المحرك صمام قطع قابل لإعادة التعيين تلقائياً
      محتوى الوعاء
      2.1  l
      قدرة على خفق قالب حلوى
      250  g

    Badge-D2C

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