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السلسلة 3000 محضرة الطعام

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السلسلة 3000محضرة الطعام

HR7301/90

السلسلة 3000 محضرة الطعام

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الدلائل والمستندات

يعتبر HR7301 الجديد من السلسة 3000 جهاز تحضير الطعام المثالي لروتينك اليومي. يأتي مزوّدًا بمحرك قوة 750 واط و4 ملحقات، ليمنحك تعددية استخدام قصوى لتحضير وصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل!

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  • 29 March 2026

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