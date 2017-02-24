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  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    مجموعة Viva خلاط

    HR3745/11

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva خلاط

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    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    أسرع بنسبة 25%* مع محرك فعال بقوة 400 واط

    • 400 واط
    • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
    • وعاء ذاتي التشغيل سعة 3 لترات
    • أرجواني داكن
    مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

    مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

    مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم

    خلط سلس لخليط خفيف

    خلط سلس لخليط خفيف

    تم تصميم الوعاء ليتناسب مع المضارب المخروطية الشكل تمامًا بهدف تحقيق أفضل نتائج خلط.

    وعاء سعة 3,0 لترات ذاتي التشغيل لخلط دقيق

    وعاء سعة 3,0 لترات ذاتي التشغيل لخلط دقيق

    يدور الوعاء الذاتي التشغيل ليسمح بخلط أفضل وأدق.

    زر إخراج المضارب بسهولة

    زر إخراج المضارب بسهولة

    بلمسة واحدة بسيطة، يمكنك تحرير المضارب أو خطافات العجين.

    الأرجل المثبّتة بالشفط لخلط ثابت

    الأرجل المثبّتة بالشفط لخلط ثابت

    تحافظ الأرجل المثبّتة بالشفط على ثبات الخلاط القائم والوعاء على السطح.

    قوة محرك بقدرة 400 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

    قوة محرك بقدرة 400 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

    محرك قوي بقدرة 400 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.

    أصبح الحفاظ على ترتيب الأسلاك أمرًا سهلاً مع مشبك الأسلاك

    يساعدك مشبك تخزين الأسلاك في الحفاظ على ترتيب مطبخك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      • آلة خفق مع رأسي خفق
      • أداة عجن

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      400  W
      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      سعة الوعاء
      المرحلة الثالثة  l
      التردد
      50/60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أبيض
      لون لوحة التحكم
      رمادي وكشمير

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • وظيفة السرعة القصوى
      عدد إعدادات السرعة
      5 + السرعة القصوى

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك ABS
      مادة الملحقات
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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