  مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة

    ‎5000 Series خلاط يدوي

    HR2683/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة

    مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك!

    ‎5000 Series خلاط يدوي

    أقوى خلاط يدوي لدينا

    • الخلاط
    قدرة سحق تام تبلغ 1200 واط

    اخلطي حتى أكثر المكونات صلابة مع أقوى خلاط يدوي لدينا على الإطلاق. واستمتعي بكل شيء بداية من حليب المكسرات المصنوع في المنزل وصولاً إلى عصائر السموذي بالفواكه المجمدة في وقت قصير جدًا.

    خلط أسرع وأكثر سلاسة بفضل تقنية ProMix

    تقنية حاصلة على براءة الاختراع تجمع بين أقوى محرك لدينا ووحدة شفرة ذات شكل فريد وحاجب واقٍ من الطرطشة لضمان التحريك الأمثل للطعام وسهولة التنظيف وعدم إحداث الفوضى. لذا يمكنك الحصول على نتائج سريعة ومن دون كتل في كل مرة.

    مفرمة صغيرة الحجم للأعشاب والمكسرات واللحوم وغير ذلك الكثير

    ثبِّتي المفرمة صغيرة الحجم لتقطيع البصل والأعشاب وتكسير المكسرات وغير ذلك الكثير. تتميز أيضًا بسعة 0,5 مقاس L للمساعدة على تحضير كل الوصفات الصغيرة التي تحتاجين إليها في أثناء إعداد الطعام.

    تقنية SpeedTouch للتحكم من دون عناء

    اضبطي سرعتك في أثناء الخلط لتوفير تحكم أفضل بفضل مشغِّل السرعة سهل الاستخدام. ابدئي بالسرعة البطيئة لتجنب الطرطشة، ثم اضغطي على الزر لزيادة القوة بشكل مطرد تدريجيًا.

    استبدال الملحقات بلمسة زر واحدة

    يحرر الزر الذي يعمل بلمسة واحدة قضيب الخلط بيد واحدة. حتى تتمكني من تغيير الملحقات من دون فك الخلاط أو إحداث فوضى على الطاولة.

    التحكم الدقيق بفضل مؤشر السرعة ذي الإضاءة LED

    يتيح لك مؤشر السرعة الجديد تحضير كل الأطعمة المفضلة لديك بسهولة ودقة.

    حاجب شفرة مانع للطرطشة يحافظ على نظافتك أنت ومطبخك

    لا تقلقي بشأن الطرطشة. فبفضل تقنية ProMix، يمنع حاجب الشفرات المميز الطرطشات، سواء كانت بكميات كبيرة أو صغيرة. حيث إنَّ شكل الموجة في أسفل قضيب الخلط يساعد على إبقاء كمية أقل من الطعام على الشفرة لسهولة تنظيفها.

    خفاقة لإعداد الكريمة والمايونيز وغير ذلك الكثير

    ثبِّتي ملحق الخفاقة لإعداد الكريمة المخفوقة الرقيقة أو المايونيز ذي القوام الناعم كالحرير أو خليط البانكيك المثالي أو اصنعي صلصة السلطات المفضلة لديك.

    سهولة الشطف والتنظيف في غضون ثوانٍ

    لم يكن التنظيف أكثر سهولة. فبفضل تقنية ProMix، يمكنك تحرير قضيب الخلط وشطفه وتنظيفه تحت المياه الجارية.

    تصميم مدمج يجعل التخزين بسيطًا

    استفيدي أقصى استفادة من مساحة الخزانة المحدودة. حيث تم تصميم الخلاط اليدوي وملحقاته لتوفير تخزين فعال.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدنية
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      الخلط والخفق والتقطيع
      نوع المنتج
      الخفاقة اليدوية
      الشهادات
      غير منطبق
      سعة السلة
      غير منطبق
      سعة خزان المياه
      غير منطبق
      عدد الحصص
      2
      أقدام مقاومة للانزلاق
      غير منطبق
      واجهة
      زر بكبسة واحدة
      طول سلك الطاقة
      1.2
      مخزن لسلك الطاقة
      لا
      وظيفة المحافظة على السخونة
      لا
      موقت
      لا
      التقنية
      تقنية ProMix، وتقنية SpeedTouch
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      لا
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      لا
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير منطبق
      درجة الحرارة القصوى
      غير منطبق
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير منطبق
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      15000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      لا
      القدرة على سحق الثلج
      غير منطبق
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      غير منطبق
      كتيّب الوصفات
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 85 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير منطبق
      الاتصال بالإنترنت
      غير منطبق
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير منطبق
      نطاق Wi-Fi
      غير منطبق
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير منطبق
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير منطبق
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير منطبق
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1200 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير منطبق

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دورق
      الملحقات المرفقة 2
      خلط
      الملحقات المرفقة 3
      مفرمة صغيرة
      الملحقات المتعلقة 1
      DFU
      الملحقات المتعلقة 2
      كتيّب

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      لا
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      لا
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      7.2
      عرض المنتج
      6.2
      ارتفاع المنتج
      40.9
      وزن المنتج
      1,002
      طول الحزمة
      28
      عرض الحزمة
      22.8
      ارتفاع الحزمة
      25
      وزن الحزمة
      2,178

    • متانة

      تخزين
      >90% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

