استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة.