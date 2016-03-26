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HR1897/31
استفد من كل العناصر المغذية في كوبك
تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة.
تقنية MicroMasticating
رمادي معدني
مؤشرات LED
فلتر إضافي
تتضمن الفاكهة والخضار آلاف الخلايا التي تحتوي على العصير والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح الخلايا واستخلاص أكبر كمية ممكنة من مكوناتك المفضلة ولمساعدتك في الحصول على ما يصل إلى 90%* من الفاكهة في كوبك بدلاً من رميها.
حضّر عصيرًا صحيًا وشهيًا من الفاكهة الطرية والخضار القاسية. يمكنك تحضير مزيج من كل مكوناتك المفضلة وحتى استخدام هذا المنتج لاستخلاص المكونات النشوية الخاصة التي يصعب عصرها عادةً، مثل الموز أو المانغو.</
إن الخضار غنية بالألياف وهي مكونات مهمة لتحضير عصير صحي ويمكن معالجتها كلها في هذه العصّارة. وقد تشكّل عشبة القمح والسبانخ والكثير من المكونات الأخرى إضافة صحية مهمة لعصيرك اليومي مع تقنية MicroMasticating. يمكنك حتى استخدام بعض أنواع المكسرات مثل اللوز لتحضير حليب اللوز.
الجوائز
المراجعات
اختبارات داخلية تم إجراؤها على 1000 غ من كل من العنب والتفاح والتوت الأسود والفراولة والطماطم والبطيخ والبرتقال والرمّان.