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  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6946/16

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات CloseCut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    ناعمة حتى على الرقبة

    شفرات CloseCut

    • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
    • استخدام سلكي فقط
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة

    تشغيل سلكي لطاقة مستمرة

    تشغيل سلكي لطاقة مستمرة

    تشغيل سلكي لحلاقة موثوق بها يمكنك الاعتماد عليها دائمًا.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    رؤوس بديلة

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين بـ HQ56

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      CloseCut
      تتبع دقيق
      نظام Flex & Float

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      العملية
      استخدام سلكي فقط

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة التنظيف
    • غطاء للحماية
    Badge-D2C

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