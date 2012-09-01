العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
- غطاء للحماية
إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.
تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة
تشغيل سلكي لحلاقة موثوق بها يمكنك الاعتماد عليها دائمًا.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين بـ HQ56
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
الطاقة
الخدمة
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