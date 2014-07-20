HP8663/03
تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
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سهولة الاستخدام
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