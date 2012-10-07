إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

إن إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بلطف للحد من تعرضه للضرر. وتناسب هذه الوظيفة كل أنواع الشعر بشكل عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!