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Airstyler

HP8655/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أكثر كثافة مع عناية أكثر كثافة مع عناية أكثر كثافة مع عناية
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    Airstyler

    HP8655/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أكثر كثافة مع عناية

    جفاف وتصفيف في نفس الوقت - يسمح لك Philips ProCare airstyler الجديد بابتكار تصفيفات طبيعية جميلة، مع توفير أقصى درجات الرعاية لشعرك. يعمل مكثف الحجم الفريد على إضفاء المزيد من الكثافة في المكان الذي تريدينه في شعرك، ومن الجذور مباشرةً.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Airstyler

    أكثر كثافة مع عناية

    جفاف وتصفيف في نفس الوقت - يسمح لك Philips ProCare airstyler الجديد بابتكار تصفيفات طبيعية جميلة، مع توفير أقصى درجات الرعاية لشعرك. يعمل مكثف الحجم الفريد على إضفاء المزيد من الكثافة في المكان الذي تريدينه في شعرك، ومن الجذور مباشرةً.

    أكثر كثافة مع عناية

    جفاف وتصفيف في نفس الوقت - يسمح لك Philips ProCare airstyler الجديد بابتكار تصفيفات طبيعية جميلة، مع توفير أقصى درجات الرعاية لشعرك. يعمل مكثف الحجم الفريد على إضفاء المزيد من الكثافة في المكان الذي تريدينه في شعرك، ومن الجذور مباشرةً.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Airstyler

    أكثر كثافة مع عناية

    جفاف وتصفيف في نفس الوقت - يسمح لك Philips ProCare airstyler الجديد بابتكار تصفيفات طبيعية جميلة، مع توفير أقصى درجات الرعاية لشعرك. يعمل مكثف الحجم الفريد على إضفاء المزيد من الكثافة في المكان الذي تريدينه في شعرك، ومن الجذور مباشرةً.

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      قوة 1000واط لنتائج رائعة

      قوة 1000واط لنتائج رائعة

      يعمل هذا المجفف بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إن إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بلطف للحد من تعرضه للضرر. وتناسب هذه الوظيفة كل أنواع الشعر بشكل عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!

      مكثف حجم لإضافة مزيد من الحجم عند الجذور

      مكثف حجم لإضافة مزيد من الحجم عند الجذور

      يسمح لك مكثّف الحجم الفريد والمبتكر بزيادة كثافة شعرك في المكان المطلوب فحسب، أي في الجذور.

      أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

      فُرَش بطبقة من السيراميك لمزيد من العناية

      تشتمل الفُرَش على طبقة من السيراميك لمنع التجفيف الزائد. وتساعد في توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وتجنب المناطق الساخنة على الشعر التي تؤدي إلى تعرضه للحرارة الزائدة والتجفيف الزائد.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1000  واط

      • ملحقات

        فوهة
        لتيار هواء مركز
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        مكثف الحجم
        لزيادة الحجم عند الجذور

      • تقنيات العناية

        طبقات من السيراميك للفُرَش
        نعم
        تقنية أيونية
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        طول السلك
        2 م
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

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