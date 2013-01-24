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SatinPerfect

آلة إزالة الشعر

HP6577/00
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    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    HP6577/00
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      آلة لإزالة الشعر مزودة بنظام Skin Perfect

      • رطب وجاف
      • مع رأس حلاقة
      تزيل أقراص السيراميك حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة

      تزيل أقراص السيراميك حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة

      رأس عريض لإزالة الشعر ولتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة

      رأس عريض لإزالة الشعر ولتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة

      يمكّنك الرأس العريض جدًا من إزالة الشعر بطريقة مثالية مع كل تمريرة لنتائج تدوم طويلاً ولبشرة فائقة النعومة في غضون دقائق.

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات المسطحة

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات المسطحة

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات الناعمة والمسطحة ويسكّن البشرة

      لاسلكي

      لاسلكي

      إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 40 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة.

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      للاستخدام الجاف والرطب.

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        رأس حلاقة قابل للفك
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم

      • إزالة شعر مريحة

        لاسلكي
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        1173
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        1360
        فولتية
        13 400 مللي أمبير  فولت

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