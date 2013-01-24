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تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة
يمكّنك الرأس العريض جدًا من إزالة الشعر بطريقة مثالية مع كل تمريرة لنتائج تدوم طويلاً ولبشرة فائقة النعومة في غضون دقائق.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات الناعمة والمسطحة ويسكّن البشرة
إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 40 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة.
للاستخدام الجاف والرطب.
يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.
الميزات
الملحقات
إزالة شعر مريحة
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية