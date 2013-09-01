إمكانية رؤية ونظافة أفضل بفضل نظام إزالة الشعر مع فتحة

يُحسّن الفراغ بين الرأس و الهيكل الذي يتميّز بتصميم على شكل حرف s من إمكانية الرؤية عبر السماح لك برؤية المنطقة التي تزيلين الشعر منها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك نظام إزالة الشعر مع فتحة بتنظيف الجهاز بسهولة.