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تم إيقافه

Satinelleآلة إزالة الشعر في المناطق الحساسة

HP6565/60

إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة.

عرض جميع المزايا

للوصول إلى الشعر وإزالته بلطف ومن دون معاناة

إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

  • تصميم مريح وفريد

  • لسهولة وراحة أثناء الاستخدام

تصميم منحنٍ ومريح لإمكانية حمل سهلة

تصميم منحنٍ ومريح لإمكانية حمل سهلة

يسهّل الهيكل المصمم بشكل s الوصول إلى كل المناطق. ويضمن المقبض الخلفي عدم الانزلاق عند الاستخدام أثناء الحمام أو الدش.

يحمي شريط الأمان المضمن بشرتك الحساسة

يحمي شريط الأمان المضمن بشرتك الحساسة

لا يسمح شريط الأمان المضمن بقرص البشرة ويحرص على عدم إلحاق الضرر بها.

نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص سيراميك

نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص سيراميك

تم تصميم نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص من السيراميك للامساك بالشعر والتقاطه بشكل مثالي. تزيل الأقراص الشعر القصير الذي ينمو بعد مرور يومَين أو ثلاثة من دون شد البشرة.

المواصفات التقنية

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