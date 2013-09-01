إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات
إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات
يسهّل الهيكل المصمم بشكل s الوصول إلى كل المناطق. ويضمن المقبض الخلفي عدم الانزلاق عند الاستخدام أثناء الحمام أو الدش.
لا يسمح شريط الأمان المضمن بقرص البشرة ويحرص على عدم إلحاق الضرر بها.
تم تصميم نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص من السيراميك للامساك بالشعر والتقاطه بشكل مثالي. تزيل الأقراص الشعر القصير الذي ينمو بعد مرور يومَين أو ثلاثة من دون شد البشرة.
يُحسّن الفراغ بين الرأس و الهيكل الذي يتميّز بتصميم على شكل حرف s من إمكانية الرؤية عبر السماح لك برؤية المنطقة التي تزيلين الشعر منها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك نظام إزالة الشعر مع فتحة بتنظيف الجهاز بسهولة.
تمكّنك الرؤوس الصغيرة المصممة بشكل فريد من الوصول بثقة إلى كل مناطق الجسم، حتى المناطق الأكثر حساسية.
يمكنك استخدام آلة إزالة الشعر لحلاقة رطبة أو جافة بهدف الحصول على تجربة إزالة شعر ملائمة وصحية متى أردت وأينما أردت، حتى أثناء الدش أو الاستحمام.
آلة إزالة الشعر لاسلكية لتتمكني من استخدامها متى أردت وأينما أردت، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى كل المناطق بسهولة.
المواصفات التقنية
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