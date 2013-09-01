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Satinelle

آلة إزالة الشعر في المناطق الحساسة

HP6565/60
التصنيف الإجمالي / 5
  • إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
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    Satinelle آلة إزالة الشعر في المناطق الحساسة

    HP6565/60
    التصنيف الإجمالي / 5

    إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر في المناطق الحساسة

    إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات

    إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر في المناطق الحساسة

    إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة. إكتشف كلّ المميزات

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      إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

      للوصول إلى الشعر وإزالته بلطف ومن دون معاناة

      • تصميم مريح وفريد
      • لسهولة وراحة أثناء الاستخدام
      تصميم منحنٍ ومريح لإمكانية حمل سهلة

      تصميم منحنٍ ومريح لإمكانية حمل سهلة

      يسهّل الهيكل المصمم بشكل s الوصول إلى كل المناطق. ويضمن المقبض الخلفي عدم الانزلاق عند الاستخدام أثناء الحمام أو الدش.

      يحمي شريط الأمان المضمن بشرتك الحساسة

      يحمي شريط الأمان المضمن بشرتك الحساسة

      لا يسمح شريط الأمان المضمن بقرص البشرة ويحرص على عدم إلحاق الضرر بها.

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص سيراميك

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص سيراميك

      تم تصميم نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص من السيراميك للامساك بالشعر والتقاطه بشكل مثالي. تزيل الأقراص الشعر القصير الذي ينمو بعد مرور يومَين أو ثلاثة من دون شد البشرة.

      إمكانية رؤية ونظافة أفضل بفضل نظام إزالة الشعر مع فتحة

      إمكانية رؤية ونظافة أفضل بفضل نظام إزالة الشعر مع فتحة

      يُحسّن الفراغ بين الرأس و الهيكل الذي يتميّز بتصميم على شكل حرف s من إمكانية الرؤية عبر السماح لك برؤية المنطقة التي تزيلين الشعر منها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك نظام إزالة الشعر مع فتحة بتنظيف الجهاز بسهولة.

      وصول إلى كافة المناطق مع الرأس الصغير المصمم بشكل فريد

      وصول إلى كافة المناطق مع الرأس الصغير المصمم بشكل فريد

      تمكّنك الرؤوس الصغيرة المصممة بشكل فريد من الوصول بثقة إلى كل مناطق الجسم، حتى المناطق الأكثر حساسية.

      للاستخدام الرطب والجاف، في الدش والحمام أيضًا

      للاستخدام الرطب والجاف، في الدش والحمام أيضًا

      يمكنك استخدام آلة إزالة الشعر لحلاقة رطبة أو جافة بهدف الحصول على تجربة إزالة شعر ملائمة وصحية متى أردت وأينما أردت، حتى أثناء الدش أو الاستحمام.

      لاسلكية لراحة إضافية

      لاسلكية لراحة إضافية

      آلة إزالة الشعر لاسلكية لتتمكني من استخدامها متى أردت وأينما أردت، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى كل المناطق بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        عدد دقائق الاستخدام
        30 دقيقة
        عدد دقائق الشحن
        300 دقيقة
        عدد نقاط الالتقاط
        12
        عدد الأقراص
        7
        حركات سحب بالثانية/سرعة
        440
        فولتية
        4.3 فولت، 150 ميللي أمبير، 0.65 واط

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