HD9951/01
معدّات إتقان عملية الشواء
ستحضّر كل ما تشتهيه مع معدّات إتقان عملية الشواء المميزة هذه من Airfryer من Philips.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer
يمكنك وضع قاعدة الشواء والأسياخ لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية، فيسهل استخدامها من جديد!
حضّر أسماكًا ولحومًا وخضارًا مشوية بشكل مثالي وصحي أكثر بفضل قاعدة الشواء بحجم XXL وسطحها المثقوب والفريد مع أضلاع نموذجية. هذا السطح مانع للالتصاق، لذا لا يلتصق الطعام على القاعدة وبالتالي يمكن تنظيفها بسهولة.
استخدم الأسياخ لشوي الخضار أو اللحم عليها.
توافق المنتج
الوزن والأبعاد
الملحقات المضمّنة
الاستدامة
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