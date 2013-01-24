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ملحق أكواب المافين لجهاز Airfryer

HD9909/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer
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    ملحق أكواب المافين لجهاز Airfryer

    HD9909/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

    استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات

    ملحق أكواب المافين لجهاز Airfryer

    أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

    استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات

    أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

    استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات

    ملحق أكواب المافين لجهاز Airfryer

    أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

    استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

      لتحضير فطائر المافين والكب كايك اللذيذة والملونة

      • أكواب ملونة
      • الطهو المتنوع
      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكنك وضع أكواب المافين لجهاز Airfryer الجلاية بأمان لتسهيل استخدامها من جديد!

      للحصول على أفضل نتائج خبز!

      للحصول على أفضل نتائج خبز!

      يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!

      فاجئ أصدقاءك وأفراد عائلتك بحلويات محضّرة من المنزل في أي وقت!

      ما من وقت غير مناسب لتحضير فطائر المافين، سواء مع اقتراب عيد ميلاد أو الرغبة في مفاجأة أصدقائك أو أفراد عائلتك بحلويات ممتعة صغيرة ولذيذة. ولكن لا تنسَ بأنه يمكنك تناول المافين أو الكاب كيك كتحلية!

      من المافين إلى الكاب كيك

      هل تشعر برغبة في تحضير فطائر المافين أو الكاب كيك؟ لا تقلق! يمكنك تحضيرهما في الوقت نفسه. هل تريد تجربة وصفات أخرى مع مكونات مختلفة؟ جرّب أي من المكونات المفضلة لديك واكتشف متعة هذه الحلويات الصغيرة الخمسة المثالية!

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ملائمة ل
        • HD922x
        • HD923x*
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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