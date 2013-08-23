المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer XL

تم إيقافه

مجموعة Avanceمقلاة Airfryer حجم XL

HD9240/36

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف سعة 1.2 كجم

  • أبيض

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

سعة 1.2 كجم تكفي لـ 5 أشخاص. بات بإمكان العائلات الكبيرة الاستمتاع بتجربة قلي المأكولات باستخدام Airfryer بسعة إضافية تبلغ 50%**

شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

بفضل شاشة اللمس الرقمية، يمكنك التحكم بوقت الطهو ودرجة حرارته بطريقة أكثر سهولة ودقة. استمتع بمأكولاتك المفضلة المحضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.