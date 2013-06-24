HD7762/00
حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة
استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.
بهدف الاستمتاع بمذاق القهوة المطحونة الطازجة، يجب طحن حبوب القهوة الطازجة قبل التخمير. تحتوي آلة تحضير القهوة هذه على مطاحن أزيز أسطوانية، للحصول على الحجم المثالي للطحن، وبالتالي لضمان الاستمتاع بأفضل مذاق.
يمكنك أيضًا استخدام القهوة المطحونة بدلاً من حبوب القهوة. تقوم وظيفة إيقاف الطحن بتعطيل المطحنة، لتتمكّن من تعبئة القهوة المطحونة في الفلتر.
استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.
استيقظ على رائحة القهوة الطازجة بفضل المؤّقت. جهّز آلة تحضير القهوة وعيّن الوقت وسيتم تخمير إبريق من القهوة الطازجة في الوقت الذي تريده.
بفضل مفتاح التخمير الملائم، يمكنك تحديد إعداد القهوة التي تفضّلها وتخصيصه بسهولة تامة، كعدد الأكواب وكثافة القهوة مثلاً.
بفضل الوعاءَين، يمكنك تخزين نوعَين من حبوب القهوة. اختر النوع الذي تريد استخدامه للتخمير. يمكنك الاختيار من بين نوعَين من القهوة أو ابتكار مزيجك الخاص من خلال تحديد النوعَين سويًا.
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
حدد المدة التي تريد خلالها الحفاظ على القهوة ساخنة بعد تخميرها. يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي على مدة تتراوح بين 10 دقائق ولغاية ساعتَين.
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
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