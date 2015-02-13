إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

بعد مرور 30 دقيقة على تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل تلقائيًا لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي المطبّق على كل آلات تحضير القهوة في الاتحاد الأوروبي.