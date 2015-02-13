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    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

    HD7432/20

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

    إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

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    قهوة لذيذة بكل بساطة

    مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

    • مع إبريق زجاجي
    • تصميم صغير (0,6 لترات)
    • أسود
    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

    بعد مرور 30 دقيقة على تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل تلقائيًا لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي المطبّق على كل آلات تحضير القهوة في الاتحاد الأوروبي.

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

    تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

    تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

    تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      إبريق زجاحي

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      الفولتية
      220 - 240  V
      التردد
      50 - 60  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      0.6  l
      خزان مياه ذو سعة
      لغاية 7  cups
      وقت التخمير للإبريق
      10  minute(s)

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (العرض×العمق×الارتفاع)
      218 x‏ 198‏ x‏ 290  mm
      وزن المنتج
      1,11  kg
      الوزن مع التغليف
      2,69  kg
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      210 x‏ 172‏ x‏ 270  mm

    • المواصفات العامّة

      ملائمة ل
      حبوب القهوة المطحونة
      سهولة التنظيف والصيانة
      • قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • حامل الفلتر القابل للإزالة
      سهولة الاستخدام وراحة تامة
      • مؤشر مستوى الماء
      • منع التقطير
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      Coffee drinks
      قهوة مع فلتر للتقطير

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك
      مادة خزان المياه
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      الطاقة المستهلكة للتخمير
      750  W

    Badge-D2C

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