HD6305/21
اكتشف النكهات الغنية
تتمتّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة الشهية المليئة بالعصير. فهي تحمى بسرعة وتحافظ على حرارة ثابتة للحصول على نتائج يمكن الوثوق بها، كما يمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن صحن الشواء بدرجة حرارة مرتفعة يحفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشواية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.
نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بهدف ضمان نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام.
طاقة عالية للتسخين بسرعة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة.
يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل. 1. يحفظ وضع إحكام الغطاء كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2. يشبه الوضع المفتوح بالكامل الباربكيو الصغير، وهو مثالي لوضعية الشواء المسطح أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام.
وضعيات شواء متعددة 2 في 1: وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال.
يدع الوضع المنحدر الشحوم الفائضة تتسرب إلى صينية الشحوم المُضمَّنة، وهو أمر صحي للغاية ومثالي للحوم والأطعمة التي تحتوي على فائض من الزيت.
سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.