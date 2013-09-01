وضعيتا شواء: وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال

يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل. 1. يحفظ وضع إحكام الغطاء كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2. يشبه الوضع المفتوح بالكامل الباربكيو الصغير، وهو مثالي لوضعية الشواء المسطح أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام.