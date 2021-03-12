HC3525/13
قصة شعر سريعة ومتساوية
تتيح لك آلة Hair Clipper 3000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 13 المتوفرة، وتقنيتي Trim-and-Flow وDualCut، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية متساوية بسرعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا للحصول على مظهر رائع. تحمي تقنية DuraPower المحرك والبطارية من الإجهاد المفرط، ما يطيل عمر آلة القص الافتراضي.
اختر طول شعرك بدقة وسهولة. اختر من بين 12 إعدادًا تتراوح بين 1 مم و23 مم بزيادات مقدارها 2 مم. أما إذا أردت الحصول على قصة شعر أقصر بعد، فما عليك سوى إزالة المشط للقص الدقيق عند طول 0,5 مم.
صار التألق بالمظهر أسهل من أي وقتٍ مضى. تتميز آلات قص الشعر التي نقدمها بشفرات ذاتية الشحذ تدوم لفترة طويلة جدًا، ما يضمن لك إمكانية تصفيف شعرك بدقة منذ الاستخدام الأول وحتى خمس سنوات لاحقة وأكثر بعد.
ولت أيام التعثر بآلات قص الشعر السلكية. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 45 دقيقة من القص الكفوء بفضل عملية شحن واحدة مدتها 8 ساعات، أو يمكنك إبقاء الآلة موصولة للاستمتاع بحلاقة بدون انقطاع.
تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.
يمكنك تنظيف آلات قص الشعر الكهربائية بسهولة. فقط اضغط على الرأس لفتحه وازالة الشفرات وتنظيفها
استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.
منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.
أكثر من مجرد قصة شعر. تتميز آلات قص الشعر من Philips بمشط للحية قابل للتعديل يوفر حتى 12 إعدادًا للطول تتراوح بين 1 مم و23 مم. ويمكنك الحصول على طول اللحية المثالي لقصة شعرك الجديدة لتضمن الظهور بأبهى حللك.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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