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PerfectCare Elite

مكواة مولدة للبخار

GC9642
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  • أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*
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    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    GC9642
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

      مع مكواة خفيفة جدًا

      • ضغط يبلغ 7,2 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 490 غ
      • خزان مياه بسعة 1,8 لترات
      • خزان ماء قابل للفك
      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      يسمح لك خزان المياه القابل للفك بإعادة التعبئة بسهولة في أي وقت من دون إيقاف تشغيل الجهاز. فهو يتضمّن فتحة تعبئة كبيرة، لتعبئة خزان المياه من مياه الحنفية بكل بساطة. ويتميز بسعة 1,8 لترات تمكّنك من استخدام الجهاز باستمرار وبطريقة مريحة لمدة ساعتين من دون الحاجة إلى ملء الخزان بالكامل.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

      قفل للحمل الآمن

      قفل للحمل الآمن

      تحتوي المكواة المولّدة للبخار على قفل للحمل الآمن يثبّت المكواة على قاعدتها بإحكام من دون خطر الانزلاق أو أن يلمس أحدهم قاعدة المكواة الساخنة. يضمن لك هذا القفل إمكانية حمل آمنة وسهلة في كل أرجاء المنزل من موقع التخزين وإليه.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل T-ionic Glide قاعدة المكواة الأكثر تميّزًا من Philips، مع انزلاق فائق لعملية كيّ أسهل وأسرع. فهي تتميّز بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يفوق الألومينيوم بصلابته ومتانته، مع طبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لمقاومة الخدوش بصورة متطورة. إضافة إلى ذلك، يوفر لك الهيكل والفتحات المصممة بدقة توزيعًا أفضل للبخار لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة المولّدة للبخار بوزن مثالي: وزن خفيف جدًا وإمكانية حمل مريح. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنزلق بسلاسة على الملابس وتزيل أصعب التجاعيد بسرعة تامة وتقلل الضغط على معصمك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تولّد بخارًا عموديًا بسهولة تامة وفعالية. أصبح بإمكانك الآن إزالة التجاعيد عن الأقمشة الدقيقة مثل القمصان الحريرية والفساتين والسترات وحتى الملابس التي يصعب كيّها والتي تحتوي على طيّات وزخرفات وأزرار، إلخ... بطريقة عمودية وبكل راحة وفعالية.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تحمي مكواتك وتضمن لك الحصول على أفضل أداء للبخار باستمرار. تتميّز وظيفة Easy De-Calc Plus بتصميم حصري وبموقع مثالي، لتوفير قدرة مثالية على التخلص من الترسبات الكلسية ولتمديد فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف وإزالة الترسبات الكلسية. وعندما يبرد الجهاز، ما عليك سوى إزالة مفتاح Easy De-Calc وتجميع المياه المتسخة وسكبها في كوب والتخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        وضع توفير الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهل الاستخدام

        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        تنبيه مستوى المياه المنخفض
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5 stars
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        معالج التحكم الذكي
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        سعة خزان الماء
        1800 ml
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5 stars
        طول الخرطوم
        1.7 m
        وقت التسخين
        2 min
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        جاهز للاستخدام
        2 min
        بخار عند الطلب
        نعم
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 490 g
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        ضغط
        7,2 بارات كحد أقصى
        الفولتية
        220 - 240 V
        بخار عمودي
        نعم
        بخار مستمر
        ما يصل إلى 145 g/min
        الطاقة
        2400 كحد أقصى W

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy De-Calc Plus
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • نعم

      • التخزين

        مخزن لسلك الطاقة
        • مخزن لسلك الطاقة
        • مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        31 x‏ 35 x ‏51 cm
        وزن المكواة
        0،8 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        23,3 x‏ 28,5 x ‏45,3 cm
        وزن المكواة + القاعدة
        5.1 kg

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          • وزن المكواة ومعدل البخار (معيار IEC60311)، مقارنة بأكثر 10 مكاوي مولّدة للبخار مبيعًا؛ تم الاختبار في ديسمبر 2014.

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