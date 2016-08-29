المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.
  • كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.
  • كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.
  • كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.

تم إيقافه

PerfectCare Eliteمكواة مولدة للبخار

GC9642/66

2 الجوائز

كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.

تقدم PerfectCare Elite من Philips كيًّا من دون عناء ونتائج سريعة. بفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك الآن كي الملابس، من الجينز إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. تضمن هذه المكواة كي أي نوع من أنواع الملابس القابلة للكي من دون حرقها.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.

كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.

  • ضغط يبلغ 7,2 بارات كحد أقصى

  • تعزيز بخار يصل إلى 490 غ

  • خزان مياه بسعة 1,8 لترات

  • خزان ماء قابل للفك

خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

يسمح لك خزان المياه القابل للفك بإعادة التعبئة بسهولة في أي وقت من دون إيقاف تشغيل الجهاز. فهو يتضمّن فتحة تعبئة كبيرة، لتعبئة خزان المياه من مياه الحنفية بكل بساطة. ويتميز بسعة 1,8 لترات تمكّنك من استخدام الجهاز باستمرار وبطريقة مريحة لمدة ساعتين من دون الحاجة إلى ملء الخزان بالكامل.

توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.