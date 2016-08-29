ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC9642/66
كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.
تقدم PerfectCare Elite من Philips كيًّا من دون عناء ونتائج سريعة. بفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك الآن كي الملابس، من الجينز إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. تضمن هذه المكواة كي أي نوع من أنواع الملابس القابلة للكي من دون حرقها.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
ضغط يبلغ 7,2 بارات كحد أقصى
تعزيز بخار يصل إلى 490 غ
خزان مياه بسعة 1,8 لترات
خزان ماء قابل للفك
يسمح لك خزان المياه القابل للفك بإعادة التعبئة بسهولة في أي وقت من دون إيقاف تشغيل الجهاز. فهو يتضمّن فتحة تعبئة كبيرة، لتعبئة خزان المياه من مياه الحنفية بكل بساطة. ويتميز بسعة 1,8 لترات تمكّنك من استخدام الجهاز باستمرار وبطريقة مريحة لمدة ساعتين من دون الحاجة إلى ملء الخزان بالكامل.
يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.
بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.
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