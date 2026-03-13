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PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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PerfectCare Eliteمكواة مولدة للبخار

GC9642/66

PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

UK Declaration of Conformity

  • PDF ملف, 495.9 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)

  • PDF ملف, 217.2 kB
  • 13 March 2026

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