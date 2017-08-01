GC524/66
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.
حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.
استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
طيّات مثالية بسهولة تامة مع ملحق آلة تحديد الطيّات.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
يعتبر توفير دعامة مناسبة أثناء استخدام البخار ضروريًا لتحقيق نتائج أفضل. وبفضل ملحق الدعم الإضافي، بات تحقيق نتائج مثالية أكثر سهولة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
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