حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار!