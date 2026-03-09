FYM971/00
فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
فلتر الترطيب الأصلي من فيليبس يناسب تمامًا جهاز Air Performer من السلسلة 9000 لأداء عالٍ. يستخدم تقنية NanoCloud لإطلاق جزيئات نانوية ترطب الهواء مع تقليل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9% (1)إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلتر ترطيب هواء بديل لجهاز Philips Air Performer 4in1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز في الجزء السفلي من الجهاز.
يوفر فلتر ترطيب الهواء الأصلي هذا ترطيبًا متسقًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.
تم تصميم فلتر ترطيب الهواء الأصلي من فيليبس ليناسب جهازك بشكل مثالي. للحصول على أداء مثالي، استخدم دائمًا فلتر فيليبس الأصلي.
تطلق تقنية NanoCloud رذاذًا دقيقًا للغاية غير مرئي للعين المجردة. ترطب الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية. آمن للاستخدام مع ماء الصنبور. (1)
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
استبدال
