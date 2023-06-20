هواء صحي، على الدوام

تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%.