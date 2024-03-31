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فلتر NanoProtect HEPA

تم إيقافه

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فلتر NanoProtect HEPA

FY3433/30

فلتر NanoProtect HEPA

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا.

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  • 31 March 2024

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