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حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا. إكتشف كلّ المميزات
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق
يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا. إكتشف كلّ المميزات
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.
يقدّم فلتر الكربون النشط من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنة كاملة. (1)
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.
يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+ (2). احصل على تنبيه عندما يحبن وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر بديل بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
يتميّز فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل، وهو مصمم لإزالة الغازات الخطيرة بفعالية من الهواء، بما في ذلك الأوزون وVOC (المركّبات العضوية المتطايرة) الضارة. تنجم الغازات الضارة عن أنشطة ترميم المنزل والطهو وغيرها من الأنشطة، ويمكن لفلتر الكربون النشط امتصاصها بفعالية لتتنشق هواءً نظيفًا وصحيًا.
التصميم والتشطيبات
الاستبدال
الصيانة
الأداء
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