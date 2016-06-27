هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000 فلتر الكربون النشط
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
يزيل فلتر الكربون النشط من Philips الغازات والروائح الكريهة
يتميّز فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل، وهو مصمم لإزالة الغازات الخطيرة بفعالية من الهواء، بما في ذلك الأوزون وVOC (المركّبات العضوية المتطايرة) الضارة. تنجم الغازات الضارة عن أنشطة ترميم المنزل والطهو وغيرها من الأنشطة، ويمكن لفلتر الكربون النشط امتصاصها بفعالية لتتنشق هواءً نظيفًا وصحيًا.
تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.
استخدام لمدة تصل إلى 12 شهرًا
يقدّم فلتر الكربون النشط من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنة كاملة. (1)
راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.
اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق
يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+ (2). احصل على تنبيه عندما يحبن وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر بديل بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).
(1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
(2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
(3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
(4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
(5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
(6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
(7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd. في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
(8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.