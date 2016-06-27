حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا.