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  • حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000 فلتر الكربون النشط

    FY3432/10

    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    يلتقط فلتر الكربون النشط من Philips الروائح الكريهة والغازات الخطيرة التي يمكن استنشاقها مثل المركّبات العضوية المتطايرة، والأوزون، والفورمالدهيد بفعالية من الهواء في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا.

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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000 فلتر الكربون النشط

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    حماية قوية لأفضل أداء على الإطلاق

    فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

    • فترة استهلاك تصل إلى 12 شهرًا
    • تنقية الغازات والروائح الكريهة
    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

    يزيل فلتر الكربون النشط من Philips الغازات والروائح الكريهة

    يزيل فلتر الكربون النشط من Philips الغازات والروائح الكريهة

    يتميّز فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل، وهو مصمم لإزالة الغازات الخطيرة بفعالية من الهواء، بما في ذلك الأوزون وVOC (المركّبات العضوية المتطايرة) الضارة. تنجم الغازات الضارة عن أنشطة ترميم المنزل والطهو وغيرها من الأنشطة، ويمكن لفلتر الكربون النشط امتصاصها بفعالية لتتنشق هواءً نظيفًا وصحيًا.

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.

    استخدام لمدة تصل إلى 12 شهرًا

    استخدام لمدة تصل إلى 12 شهرًا

    يقدّم فلتر الكربون النشط من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى سنة كاملة. (1)

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.

    اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

    اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

    يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+‎ (2). احصل على تنبيه عندما يحبن وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر بديل بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر AC NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      كلا
      الفلتر الأولي
      كلا
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      الغاز والروائح

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      362 مم
      وزن المنتج
      0,468 كجم
      عرض المنتج
      276 مم
      طول المنتج
      10 ملم
      طول الحزمة
      21 مم
      عرض الحزمة
      292 مم
      ارتفاع الحزمة
      380 مم
      وزن الحزمة
      1,25 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC3256،‏ AC4550،‏ AC4558،‏ AC3259

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    الآراء

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    • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
    • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
    • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
    • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
    • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
    • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
    • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
    • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
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