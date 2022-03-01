لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط قصوى تبلغ 420 واط لتنظيف دقيق في كل مرة.
تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. ويقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.
تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.
يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط >99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة - بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار - مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.
الأداء
إمكانية الاستخدام
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد
الاستدامة
التنقية
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