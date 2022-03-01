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PowerPro Expert

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9728/61
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
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    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9728/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

      بفضل الشفط الاستثنائي

      • 2000 مللي واط
      • PowerCyclone 8
      • فلتر Allergy H13
      • الملحقات المتوفرة
      محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط قصوى تبلغ 420 واط لتنظيف دقيق في كل مرة.

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. ويقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      يلتقط نظام المرشح Allergy H13 >‏99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام المرشح Allergy H13 >‏99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط >99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة - بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار - مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        اللون
        أحمر مونزا
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        39 l/sec
        مستوى قوة الصوت
        &lt;82 dB
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        420 W

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        طول سلك الطاقة
        7 m
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        ملحقات إضافية
        استبدال الفلتر: FC6042/01

      • الاستدامة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        &lt; 0,5 W

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        505‏x‏292‏x‏292 mm
        وزن المنتج
        5.5 kg

      • الاستدامة

        العلبة
        &lt;gt/&gt; ‏90% مواد معاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        2 L
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        مستوى التنقية
        مستوى HEPA13**

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          الآراء

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          • تم اختبار أداء التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة وأداء الفلترة وفقًا لمعيار DIN EN60312-1:2013.
          • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.

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