التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
بفضل قنوات الهواء الفريدة على شكل Z
قنوات هواء فريدة على شكل Z
ملاءمة عالمية
مع محوّل الاتصال
تمنع قنوات الهواء الفريدة على شكل Z الفوهة من نشر الأوساخ
تتميّز TriActive Z بابتكار فريد من Philips يضمن توجيه الغبار بالكامل إلى الداخل بدلاً من تبعثره، على عكس معظم الفوهات العادية. ويكمن الابتكار في قنوات الهواء الفريدة على شكل Z التي توجّه الجسيمات الكبيرة والصغيرة إلى الداخل. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيف مساحة أكبر بتمريرة واحدة.
تصميم مسطّح للتنظيف تحت المساحات المنخفضة
تتمتّع الفوهة بتصميم مسطّح، فيسهل عليك الوصول إلى تحت الأثاث أو إلى المساحات المنخفضة الأخرى.
مناسبة للأرضيات الصلبة
إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات الصلبة مثل الباركيه أو البلاط أو الفينيل.
تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال
يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.