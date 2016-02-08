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  • 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

    FC8075/01

    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    تقوم فوهة TriActive+‎ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

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    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    مع فراشٍ جانبية وفتحة كبيرة من الأمام

    • مناسبة لكل أنواع الأرضيات
    • ملاءمة عالمية
    • مع محوّل الاتصال
    فتحة كبيرة من الأمام للأوساخ الكبيرة

    فتحة كبيرة من الأمام للأوساخ الكبيرة

    تلتقط فوهة TriActive+‎ كمية أكبر من الجسيمات الكبيرة بفضل فتحتها العريضة من الأمام.

    فراشٍ جانبية لتنظيف الجدران

    فراشٍ جانبية لتنظيف الجدران

    تأتي فوهة TriActive+‎ مزوّدة بفراشٍ ناعمة على الجوانب، لتحسين أداء التنظيف إلى جانب الجدران والأثاث.

    قاعدة مصممة لالتقاط الغبار جيدًا

    قاعدة مصممة لالتقاط الغبار جيدًا

    تأتي فوهة TriActive+‎ مزوّدة بتصميم قاعدة مميّز، لإزالة الغبار من السجّاد والأرضيات الصلبة إلى أقصى حدّ.

    قوة شفط من 3 اتجاهات

    قوة شفط من 3 اتجاهات

    تتميّز فوهة TriActive+‎ بقنوات هواء تسمح بإزالة الغبار من الجهة الأمامية للفوهة، كما من الجوانب. فتتم إزالة الغبار من 3 اتجاهات، بتمريرة واحدة.

    مناسبة لكل أنواع الأرضيات الصلبة والسجّاد

    مناسبة لكل أنواع الأرضيات الصلبة والسجّاد

    إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات: الأرضيات الصلبة (الباركيه، البلاط، الفينيل) والسجّاد بشكل خاص.

    تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

    تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

    يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد المحوّلات
      1
      عدد الفوهات
      1

    • الاستدامة

      التغليف
      > 90% من المواد المعاد تدويرها

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      • عامة
      • على شكل قمع

    • ملائمة ل

      Aqua Action
      FC8950‏ - FC8952
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      • FC8130 - FC8139
      • FC8140‏ - FC8149
      CompactGo
      • FC8120
      • FC8121
      • FC8291
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      السلسلة 5000، PerformerActive
      • FC8650‏ - FC8664
      • FC8580‏ - FC8593
      • FC8520‏ - FC8527
      • FC8574 - FC8579
      • FC8563
      السلسلة 3000، Performer Compact
      • FC8383‏ - FC8391
      • FC8370 - FC8379
      • FC8366‏ - FC8367 (‏A+)
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      السلسلة 2000، PowerGo
      • FC8293 - FC8296
      • FC8240 - FC8246
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      PowerPro
      • FC8760‏ - FC8767
      • FC8769
      • FC8770
      PowerPro Active
      • FC8630 - FC8649
      • FC9520‏ - FC9525
      • FC8670 - FC8679
      • FC9528‏ - FC9533
      • FC9540
      • FC9541
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Compact
      • FC8370 - FC8379
      • FC8515‏ - FC8517
      • FC9320 - FC9329
      • FC9330‏ - FC9334
      • FC9350‏ - FC9353
      PowerPro Expert
      • FC9712‏ - FC9714
      • FC9720‏ - FC9725
      • FC9728
      • FC9732‏ - FC9735
      • FC9729
      • FC9741‏ - FC9746
      PowerPro Ultimate
      • FC9911‏ - FC9912
      • FC9919‏ - FC9934
      السلسلة 7000، Performer Silent
      • FC8779‏ - FC8786
      • FC8741‏ - FC8745
      EasyGo
      FC8082‏ - FC8083
      Marathon
      FC9200‏ - FC9225

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