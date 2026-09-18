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Steam Plus مكنسة تعمل على البخار
تم إيقافه
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FC8056/01
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تأتي المكنسة التي تعمل على البخار Philips SteamPlus مزوّدة بمجموعة أدوات بديلة جاهزة للاستخدام مع ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى فلتر مضاد للكلس فعال لزيادة عمر هذه المكنسة.
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