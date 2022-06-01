  نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    Series 2200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP2224/43

    التصنيف الإجمالي / 5
    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة حرارة مثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة.

    إكتشف كلّ المميزات

    بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    • نوعان من المشروبات
    • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
    • رمادي وكشمير
    • شاشة لمس
    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

    إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

    أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      رومانيا
      تم التصميم في
      إيطاليا

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      أنبوب الشحم*
      الملحقات المتعلقة 2
      ملعقة قياس*
      الملحقات المتعلقة 3
      شريط اختبار عسر الماء*
      الملحقات ذات الصلة 4
      فلتر AquaClean*

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      المرحلة الثالثة
      إعدادات المطحنة
      12
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      إعدادات درجة الحرارة
      المرحلة الثالثة

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • ماء ساخن
      • القهوة
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      مانع تسرّب الرائحة
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      100  cm
      التردد
      60  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      1.8  l
      سعة وعاء المخلفات
      12  servings
      وزن المنتج
      7.5  kg
      سعة حبوب القهوة
      275  g
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15  bar
      اللون والمظهر الخارجي
      • أسود
      • رمادي وكشمير
      أبعاد المنتج
      246‏x‏371‏x‏433  mm

    • المواصفات العامّة

      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85-145  mm
      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • صينية تقطير
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      واجهة المستخدم
      شاشة لمس

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      ملصق الطاقة
      التصنيف أ
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500  W
      مادة تغليف قابلة لإعادة التدوير
      > 95  %

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • *غير مشمولة في محتويات العبوة
