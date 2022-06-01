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Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP2224/43
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  • نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة
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    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP2224/43
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية

      نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

      بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      • نوعان من المشروبات
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • رمادي كشمير
      • شاشة لمس
      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

      إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

      إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

      أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        ارتفاع قمع قابل للضبط
        85-145 mm
        الفولتية
        230 V
        المضمنة
        • خرطوم تشحيم
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه
        • فلتر AquaClean
        تم التصميم في
        إيطاليا
        ذوبان الحليب
        جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
        صُنع في
        رومانيا
        طول سلك الطاقة
        100 cm
        التردد
        50 Hz
        سهولة التنظيف والصيانة
        متوافقة مع فلتر AquaClean
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
        • صَينية التقطير
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 L
        سعة وعاء المخلفات
        12 servings
        سعة حبوب القهوة
        275 g
        وزن المنتج
        7.5 kg
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان المياه
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        توافق الفلتر
        AquaClean
        ضغط المضخة
        15 bar
        اللون والمظهر الخارجي
        • أسود
        • رمادي كشمير
        واجهة المستخدم
        شاشة لمس
        أبعاد المنتج
        246x371x433 mm

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        نعم
        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1500 W
        ملصق الطاقة
        التصنيف أ
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        >95 %

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        3
        إعدادات المطحنة
        12
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3

      • الأصناف

        المشروبات
        • إسبرسو
        • ماء ساخنة
        • القهوة
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

      • ميزات أخرى

        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        مانع تسرّب الرائحة
        نعم
        إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
        نعم
        AquaClean
        نعم

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          • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
          • بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية

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