إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.