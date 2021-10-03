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موزّع USB C

DLK5528C/00

موزّع USB-C 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 5 منافذ

USB-C 3.1 متعدد الاستعمالات وممتدّ إلى 5 منافذ: USB-C PD3.0 وHDMI 4K و3 مآخذ USB-A 3.0 مع سرعة نقل تبلغ 5 جيجابت في الثانية. إخراج Type-C الأقصى يبلغ 100 واط. إخراج USB-A الأقصى يبلغ 17 واط.

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إخراج USB-C يبلغ 100 واط

موزّع USB-C 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 5 منافذ

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

منافذ USB-C وUSB-A متعددة

تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/‏MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.

إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.

المواصفات التقنية

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