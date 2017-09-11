CA6700/55
إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
إن إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير القهوة بشكل منتظم أمر أساسي للحفاظ على أفضل مستوى من الأداء، وللاستمتاع بألذ مذاق قهوة. يرجى استخدام مادة إزالة الترسبات الكلسية من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظف المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Philips كل مجاري المياه في آلة تحضير الإسبرسو.
تشكّل الترسبات الكلسية جزءًا طبيعيًا من المياه المستخدمة لتشغيل الآلة. يحمي مزيل الترسبات الكلسية المميز هذا جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنه فعال وآمن جدًا وسهل الاستخدام.
تضمن التركيبة الحصرية للمادة المزيلة للترسبات الكلسية في آلة تحضير الإسبرسو من Philips إزالة الترسبات الكلسية بعناية من دون إلحاق الضرر بالأجزاء الدقيقة في الجهاز.
تضمن صيانة آلة تحضير الإسبريسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.
يقوم مزيل الترسبات الكلسية بإزالة بقايا الترسبات الكلسية في دورة المياه التي ستمتص الحرارة من الغلاية، مما يخفض بالتالي درجة حرارة القهوة.
يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.
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