CA6500/63
رغوة ناعمة ورائعة
يمنحك جهاز إزياد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتحضير مجموعة متنوعة من وصفات القهوة اللذيذة الساخنة والباردة مثل الكابوتشينو واللاتيه، وأيضًا لتحضير مشروبات الحليب اللذيذة مثل الشاي بالحليب.
لا يتطلب تنظيف جهاز Milk Twister من Philips أكثر من تشطيفه ومسحه بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق.
مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في جهاز Milk Twister من Philips لإعداد كوبَين من الكابوتشينو
عند تعيين درجة الحرارة والسرعة المثاليتَين، يقوم كل من جهاز Milk Twister وأداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد بإعداد رغوة فائقة التماسك والنعومة.
يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.
يمكن رفع جهاز إزباد الحليب عن القاعدة لسكب رغوة الحليب بسهولة تامة، كما يسهّل الموصل المستدير تثبيت جهاز إزباد الحليب في مكانه.
يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
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