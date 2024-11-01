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    Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

    BRL138/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

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    مراجعة كل آلات حلاقة للسيدات

    تزيل الشعر القصير بطول 0,2 مم للحصول على حلاقة لطيفة ونظيفة.

    تزيل الشعر القصير بطول 0,2 مم للحصول على حلاقة لطيفة ونظيفة.

    نظام الشفرات الثلاثة لحلاقة ناعمة ولطيفة، يمنع الجروح والخدوش. يتكون من رؤوس تشذيب مزدوجة الجوانب لتشذيب كل الشعر مسبقًا. رقائق حلاقة بفتحات ماسية الشكل مصممة لحلاقة الشعر المقصوص مسبقًا بتمريرة واحدة.

    حرق أقل، احمرار أقل، راحة أكبر للبشرة.**

    حرق أقل، احمرار أقل، راحة أكبر للبشرة.**

    ودّعي الحروق والاحمرار بسبب الحلاقة - حصلت 80% من النساء على بشرة ناعمة وخالية من التهيج بعد الاستخدام.** تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    حلاقة رطبة للاستحمام. جافة أثناء التنقل.

    حلاقة رطبة للاستحمام. جافة أثناء التنقل.

    تتناسب بسلاسة مع روتينك اليومي، سواء أكنتِ في الحمام أم أثناء التنقل. الخيار لكِ سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة.

    تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    حيث تلتقي التكنولوجيا بالعناية - لبشرة ناعمة كالحرير. آلة مصممة للطف وللعناية بشكل خاص - لأنكِ تستحقين تجربة استثنائية.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%، وعلبة من الورق لا تحتوي على محول. منتج تشتريه مرة واحدة ويدوم لسنوات.***رقاقة حلاقة واحدة لعام كامل من الحلاقة السهلة للغاية.

    سريعة وسهلة. لاسلكية. مدة تشغيل تصل إلى 80 دقيقة.

    مصممة لتناسب نمو الشعر. أحلقي في كلا الاتجاهين: لأعلى ولأسفل، وها قد أنهيتِ جلسة الحلاقة. لا أسلاك تُعيق حركتكِ وهي تصل إلى كل مكان بسهولة، من الإبطين إلى الساقين وحتى أصابع القدمين. استخدميها لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة. من دون توقف.

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