BHS830/03
عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ
نقدّم لك جهاز تمليس الشعر المخصص من Philips المزوّد بتقنية SenseIQ المصممّة للحفاظ على رطوبة شعرك الطبيعية في الداخل. والنتيجة؟ شعر قوي ويتمتّع بلمعان صحي بعد كل تسريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقنية SenseIQ لتمليس الشعر بطريقة مخصصة. الاستشعار. يقيس المستشعر الرقمي النشط درجة حرارة شعرك أكثر من 20000 مرة في جلسة التسريح. التكييف. يقوم المعالج الدقيق الذكي بضبط درجة الحرارة تلقائيًا لتفادي إحماء الشعر بشكل مفرط. الرعاية. تحمي التقنية الاستشعارية والتكيّفية التي نقدّمها الشعر أثناء تسريحه، وتحافظ على رطوبته الطبيعية بنسبة تصل إلى 70%**.
ثَبُت أنه يحافظ على قوة شعرك الأساسية بنسبة تصل إلى 93%*. يحرص جهاز تمليس الشعر المزوّد بتقنية SenseIQ على يكون شعرك صحيًا من الداخل ويبدو ناعمًا ولامعًا من الخارج.
دَعي شعرك يشعر بالجو الأيوني الغني بفضل نظام Tetra Ionic. يصدر التصميم الحائز براءة اختراع، ملايين الأيونات باستخدام 4 رشقات خاصة من جانبَي جهاز تمليس الشعر. تزيل الجزيئات الغنية الكهرباء الساكنة، وتقضي على التجعيدات، وتمنح شعرك لمعانًا مشرقًا.
يحتاج الشعر الفريد إلى رعاية فريدة. فتمريرة بعد تمريرة، يتم تخصيص جهاز تمليس الشعر Prestige من Philips بحسب احتياجاتك. يأتي الجهاز مزوّدًا بمستشعر رقمي نشط لقياس درجة حرارة شعرك أكثر من 20000 مرة في جلسة التسريح، بهدف تزويدك بتجربة مخصصة في كل جلسة تسريح.
يعود الفضل في تقنية SenseIQ إلى المعالج الدقيق الذكي. فهو يحلل درجة الحرارة ويضبطها باستمرار. كذلك، يمنع جهاز تمليس الشعر الإحماء المفرط، من خلال تكييف الحرارة بحسب شعرك، مع توفير أداء التسريح الذي تتوقعين الحصول عليه دائمًا.
امنحي شعرك الرعاية الحصرية التي يستحقها. يحافظ جهاز تمليس الشعر المزود بتقنية SenseIQ على رطوبة شعرك الطبيعية بنسبة تصل إلى 70%** لضمان تزويدك بشعر ناعم وصحي ومليء باللمعان.
هل تريدين الحصول على تموجات؟ ما من مشكلة. ضَعي خصلة من شعرك بين اللوحَين وأديري جهاز تمليس الشعر إلى الداخل أو الخارج فيما ينزلق على شعرك. يمكنك إمساك الرأس البارد بيدك الأخرى لدقة وتحكم إضافيَين.
ينزلق الجهاز على سطح شعرك بدون سحبه بفضل اللوحَين الفائقَي النعومة المزوّدَين بعلاج خاص مانع للاحتكاك.
حددي أحد الأوضاع الثلاثة بالاستناد إلى نوع شعرك بلمسة زر واحدة: الوضع السريع. يتم إحماء الجهاز على حرارة 210 درجات مئوية للشعر الذي يصعب تمليسه، بما في ذلك الشعر الكثيف أو الخشن أو المجعّد. الوضع العادي. يتم إحماء الجهاز على حرارة 190 درجة مئوية للاستخدام على الشعر غير المالس أو المتموّج بشكل ناعم. الوضع اللطيف. يتم إحماء الجهاز على حرارة 170 درجة مئوية للاستخدام على الشعر الخفيف أو الباهت أو الأشقر أو المصبوغ. لحماية الشعر، يتم تشغيل تقنية SenseIQ تلقائيًا في كل الأوضاع.
تُستخدم الحقيبة الأنيقة والقابلة للف هذه كبساط مقاوم للحرارة يساعدك في تسريح شعرك في أي مكان. كذلك، فهي تحافظ على جهاز تمليس الشعر مخزنًا بطريقة آمنة في المنزل أو أثناء السفر.
بإمكان جهاز تمليس الشعر الإحماء في غضون ثوانٍ، وينزلق على شعرك بتمريرات أقل بفضل لوحَين أكبر بنسبة 20%***. يمكنك الاختيار من بين 14 إعدادًا لدرجة الحرارة (120-230 درجة مئوية) للحصول على التسريحة الدقيقة التي تحتاجين إليها.
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