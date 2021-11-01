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  • تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة* تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة* تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    5000 Series جهاز تمليس الشعر

    BHS520

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    سرّحي شعرك مع تقنية ThermoShield للحصول على درجة حرارة متّسقة من جذور الشعر حتى أطرافه وضرر أقل بسبب الحرارة وشعر ذي مظهر صحي. عزّزي لمعان شعرك بفضل العناية الأيونية المضاعفة للحصول على تسريحات رائعة وخالية من التجعيدات.

    إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series جهاز تمليس الشعر

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    تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    مع تقنية ThermoShield

    • تقنية ThermoShield
    • تمليس أسرع بنسبة 50%
    • عناية أيونية مضاعفة لشعر لامع
    • لوحان مع زيت الأركان
    تمليس أسرع بنسبة 50%**

    تمليس أسرع بنسبة 50%**

    يساعد اللوحان الناعمان في انزلاق جهاز التمليس بسلاسة على الشعر لتتمكّني من تسريح شعرك بوقت أقل والاستمتاع بالنتيجة الرائعة نفسها لوقت أطول.

    ملّسي شعرك أو جعّديه واحصلي على تسريحات متنوعة

    ملّسي شعرك أو جعّديه واحصلي على تسريحات متنوعة

    بدءًا من الشعر الناعم والمالس الأنيق وصولاً إلى التموّجات العفوية بدون مجهود أو التجعيدات اللافتة للنظر، بإمكانك تسريح شعرك كما يحلو لك. أي تسريحة ستختارين اليوم؟

    لوحان بطول 105 مم لتمليس سريع وسهل

    لوحان بطول 105 مم لتمليس سريع وسهل

    يوفّر اللوحان الأطول اللذين يبلغ طولهما 105 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل وأسرع.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    بساط مضمّن قابل للف ومقاوم للحرارة

    بساط مضمّن قابل للف ومقاوم للحرارة

    يساعدك البساط الملائم القابل للف والمقاوم للحرارة في تسريح شعرك في أي مكان، كما يحفظ جهاز تمليس الشعر بطريقة آمنة في المنزل أو أثناء السفر.

    تقنية ThermoShield لضرر أقل بسبب الحرارة

    تتيح لك تقنية ThermoShield تسريح شعرك مع ضرر أقل بسبب الحرارة. يقوم المستشعر بتعديل درجة الحرارة ليتم تسريح شعرك بالشكل المثالي والمتساوي الذي يستحقه من الجذور حتى الأطراف.

    عناية أيونية مضاعفة*** لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    يعزز النظام الأيوني القوي هذا لمعان شعرك بفضل العناية الأيونية المضاعفة مع كل جلسة تسريح، إذ يؤدي شحن الشعر بملايين الأيونات السلبية لكل سنتيمتر مكعب إلى إزالة الكهرباء الساكنة وترطيب الشعر وتمليس بشرته لتستمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات.

    لوحان من السيراميك مع زيت الأركان لانزلاق سلس

    يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.

    لوحان متحركان لتسريح لطيف

    يتحرك لوحا السيراميك المتطوران لتعديل مستوى الضغط على الشعر، ما يضمن درجة حرارة ومستوى ضغط متساويَين على الشعر لأداء جيد في التسريح.

    نطاق درجات الحرارة من 120 ولغاية 230 درجة مئوية

    اختاري درجة الحرارة من نطاق درجات الحرارة الذي يبدأ من 120 درجة مئوية ويصل لغاية 230 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

    عرض درجة الحرارة بشكل مبتكر وسهل القراءة

    يوفّر لك المزيج الفريد ما بين قرص درجة الحرارة وشاشة عرض LED تحكّمًا تامًا بدرجة الحرارة.

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      بساط قابل للف ومقاوم للحرارة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      حجم لوح التسخين
      25x105 مم
      إعدادات التسخين
      12
      نوع التحكّم بالحرارة
      • مع مؤشر LED
      • عجلة درجة الحرارة
      درجة حرارة التسريح
      120 درجة مئوية - 230 درجة مئوية
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم، بعد 30 دقيقة

    • تصميم

      اللون
      أزرق سماوي باهت

    • الميزات

      سلك دوّار
      نعم
      ألواح مادية
      سيراميك مع زيت الأركان
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      قفل اللوح
      نعم
      مؤشر سهل الاستعمال
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ألواح متحركة
      نعم

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    • نتيجة التسريح نفسها مع تعرّض أقل للحرارة على 180 درجة مئوية مقارنة بـ HP8361 على 210 درجات مئوية
    • *مقارنة بـ HP8361
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