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  • 30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر. 30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر. 30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر.

    Hair Dryer الفئة 7000

    BHD720/13

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر.

    يوفّر مجفف الشعر السلسلة 7000 من Philips نتائج احترافية بشكل أسرع. تساهم ملايين الأيونات في تكثيف لمعن الشعر، في حين تستشعر تقنية ThermoShield المتقدمة الحرارة لحماية الشعر من الحرارة الزائدة.

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    Hair Dryer الفئة 7000

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    30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر.

    مع تقنية ThermoShield المتقدمة

    • ThermoShield المتقدمة
    • تجفيف أسرع بنسبة 30%*
    • درجة حرارة أكثر اتّساقًا بنسبة 25%
    • أيونات المياه، الأيونات المعدنية، أيونات أكثر بـ 8 مرات
    تقنية ThermoShield المتقدمة لحماية الشعر من الحرارة الزائدة

    تقنية ThermoShield المتقدمة لحماية الشعر من الحرارة الزائدة

    يستشعر النظام ذو المستشعر المزدوج باستمرار درجة حرارة الغرفة ويضبط بشكل نشط درجة حرارة التجفيف 24000 مرة*** في كل جلسة ليحمي شعرك من الحرارة الزائدة. استمتع بدرجة حرارة أكثر اتّساقًا بنسبة 25%**** في أي بيئة.

    تيارات هواء قوية لتجفيف أسرع بنسبة 30%

    تيارات هواء قوية لتجفيف أسرع بنسبة 30%

    تصنع الشفرات المبتكرة للمروحة والأداة التسخين المصممة بشكل خاص العجائب لتجفيف الشعر في غضون 4 دقائق فقط*****.

    أيونات المياه لترطيب الشعر

    أيونات المياه لترطيب الشعر

    أضِف الرطوبة إلى شعرك لتستمتع بشعر ناعم وذي مظهر صحي. توفّر تقنية أيونات المياه رطوبة أكثر بـ 1000 مرة مقارنة بالاستخدام من دون مؤيّن.

    أيونات معدنية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية******

    أيونات معدنية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية******

    حافظ على نعومة شعرك واستمتع بتسريحات متعددة. تحمي تقنية الأيونات المعدنية سطح شعرك من الضرر الذي يمكن تسببه الأشعة فوق البنفسجية******.

    نظام العناية الأيونية مع أيونات أكثر بـ 8 مرات*******

    نظام العناية الأيونية مع أيونات أكثر بـ 8 مرات*******

    تعزز الأيونات لمعان شعرك لتسريحة لامعة وخالية من التجعّد. يولّد نظام الأيونات الفعال الذي أطلقناه ما يصل إلى 80 مليون أيون عند كل جلسة تجفيف.

    الآن بوزن أخف بنسبة 20%** لتسريح مريح

    الآن بوزن أخف بنسبة 20%** لتسريح مريح

    أصبح وزن التصميم المريح لمجفف الشعر الآن أخف بنسبة 20%** لتتمكن من الحصول على تسريحة عصرية ومريحة في الوقت نفسه.

    وضع الحرارة والبرودة الذكي لراحة طوال العام

    وضع الحرارة والبرودة الذكي لراحة طوال العام

    تمتع بالراحة طوال العام. يقوم وضع الحرارة والبرودة الذكي بتعيين درجة حرارة التجفيف الأفضل للموسم*******. يمكن لتجفيف الشعر بمجفف الشعر في وضع الحرارة والبرودة الحفاظ على اللمعان الطبيعي لشعرك.

    درجة حرارة وسرعة مروحة قابلتان للضبط لأي نوع شعر وتسريحة

    درجة حرارة وسرعة مروحة قابلتان للضبط لأي نوع شعر وتسريحة

    تحكم في تسريحة شعرك مع الإعدادات الأربعة لدرجة الحرارة وإعدادَي سرعة المروحة على لوحة LED السهلة الاستخدام. استخدم زر النفحة الباردة للحصول على نفحة قوية من أجل تثبيت التسريحة، ويُعتبر ذلك وظيفة احترافية ضرورية بهدف تسريح الشعر مثل الخبراء.

    استهلاك أقل للطاقة بنسبة 22% لتسريح فعال********

    استهلاك أقل للطاقة بنسبة 22% لتسريح فعال********

    يستهلك مجفف الشعر طاقة أقل بنسبة 22% ويوفّر في الوقت نفسه نتائج احترافية على مستوى التجفيف والتسريح********.

    أداء أفضل من مجفف الشعر بقوة 2300 واط*********

    أداء أفضل من مجفف الشعر بقوة 2300 واط*********

    يعني كل من تدفق الهواء وضغط الهواء ونقل الحرارة المحسّن أن مجفف الشعر بقوة 1800 واط يتمتع بأداء أفضل حتى من مجفف الشعر القياسي بقوة 2300 واط.

    فوهة التسريح المغناطيسية التي يتم توصيلها من دون عناء

    فوهة التسريح المغناطيسية التي يتم توصيلها من دون عناء

    وجّه الهواء الساخن إلى المكان المطلوب. يمكن توصيل فوهة التسريح الرفيعة مغناطيسيًا، فتثبُت في مكانها بشكل مثالي للقيام باللمسات النهائية وإكمال التفاصيل بشكل سريع.

    ناشِر الهواء مع الفوهة المغناطيسية

    ناشِر الهواء مع الفوهة المغناطيسية

    قم بتسريح شعرك المجعّد من دون عناء مع ناشِر الهواء ذي التصميم الفريد الخاص بنا. استمتع بالاستخدام الخالي من الإجهاد مع الفوهة التي تُثبّت مغناطيسيًا الفعالة للغاية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      11 دقيقة
      ناشِر هواء مغناطيسي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      القدرة الكهربائية بالواط
      1800 واط
      المحرّك
      تيار مستمر
      الفولتية
      220-240 فولت
      طول السلك
      1.8 متر

    • الميزات

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      8,0

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      تقنية أيونية
      • أيونات أكثر بـ 8 مرات
      • أيونات المياه
      • الأيونات المعدنية

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    • مقارنة بمجفف الشعر العادي BHD002 من Philips
    • * مقارنة بـ MoistureProtect HP8280 من Philips
    • * * استنادًا إلى متوسط وقت التجفيف الذي يبلغ 4 دقائق
    • * * * مقارنة بـ BHD510 من Phiilips
    • * * * * استنادًا إلى طول شعر متوسط لشخص من أصل قوقازي (40 سم) في بيئة المختبر على الإعدادَين الأعلى للسرعة ودرجة الحرارة. قد تختلف النتيجة الفعلية.
    • * * * * * نظام أيوني معدني بعد 6 أشهر من التعرض للأشعة فوق البنفسجية
    • * * * * * * مقارنة بـ HP8232/20 في الإعداد الأعلى
    • * * * * * * * مقارنة بـ MoistureProtect HP8281 من Philips، مقارنة وقت التجفيف على الإعدادَي الأعلى لدرجة الحرارة والسرعة
    • * * * * * * * * MoistureProtect HP8280 من Philips عند أعلى إعداد
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