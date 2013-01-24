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StyleCare

جهاز تجعيد الشعر

BHB864/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة
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    StyleCare جهاز تجعيد الشعر

    BHB864/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة

    احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز تجعيد الشعر

    تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة

    احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة

    احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز تجعيد الشعر

    تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة

    احصلي على تموجات مثالية وكلاسيكية بسهولة تامة بفضل جهاز تجعيد الشعر الجديد الذي نقدّمه. فيضمن الجزء الأسطواني المغلّف بالسيراميك والتورمالين الحصول على شعر محمي وخالٍ من التجعيدات ولامع بطريقة مثالية. ويسمح لك إعداد الحرارة المرتفعة التي تبلغ 200 درجة مئوية بالحصول على تموجات رائعة بلفّة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      تجاعيد مثالية بلف الشعر مرة واحدة

      • جزء أسطواني متوسط بحجم 25 مم
      • سيراميك وتورمالين
      • إعدادات رقمية لدرجة الحرارة
      مادة السيراميك والتورمالين لنعومة ولمعان مثاليين

      مادة السيراميك والتورمالين لنعومة ولمعان مثاليين

      يمنع الجزء الأسطواني المطلي بالسيراميك الناعم إلحاق الضرر بشعرك أثناء تسريحه. فهو مغطى بطبقة من التورمالين لمنح تموجات شعرك النعومة واللمعان المطلقين.

      ما يصل إلى 200 درجة مئوية للحصول على نتائج مثالية

      ما يصل إلى 200 درجة مئوية للحصول على نتائج مثالية

      تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.

      جزء أسطواني متوسط بحجم 25 مم لتموجات كلاسيكية

      جزء أسطواني متوسط بحجم 25 مم لتموجات كلاسيكية

      جزء أسطواني متوسط بحجم 25 مم لتموجات كلاسيكية

      مساحة تسريح أكبر بنسبة 30% على الجزء الأسطواني للشعر الطويل أو الكثيف

      مساحة تسريح أكبر بنسبة 30% على الجزء الأسطواني للشعر الطويل أو الكثيف

      مساحة تسريح إضافية على الجزء الأسطواني لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف بطريقة أسهل.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      8 إعدادات رقمية لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

      تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 8 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حجم الجزء الأسطواني
        25 مم
        طلاء الجزء الأسطواني
        سيراميك وتورمالين
        نطاق درجات الحرارة
        130 درجة مئوية - 200 درجة مئوية
        عدد إعدادات الحرارة
        8,0
        نوع التحكّم بالحرارة
        LCD
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        مفتاح القفل
        نعم
        حامل عازل
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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