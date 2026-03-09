هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Air Performer من السلسلة 9000 جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1
أول جهاز 4 في 1 لدينا يقوم بتنقية وترطيب الهواء، وتدفئتك أو تبريدك. اختر الوضع الأفضل لاحتياجاتك ودع الجهاز يقوم بالباقي. تحكّم بالمناخ بسهولة تامة.
تنقية شاملة للغرف بمساحة تصل إلى 48 م²
يوفر الجهاز معدل توصيل هواء نقي (CADR) يبلغ 185 م³/ساعة، مما يجعله مناسباً لمساحات تصل إلى 48 م²، مع قدرة على تنقية غرفة 20 م² خلال أقل من 16 دقيقة (2). يقوم الجهاز بتنقية الهواء في جميع الأوضاع، بينما يقوم وضع التنقية التلقائي بمراقبة جودة الهواء وضبط التدفّق تلقائياً.
تدفّق هواء قوي في وضع المروحة ليمنحك تبريدًا منعشًا
يوفّر الجهاز قدرة تدفّق هواء يصل إلى 1470 م³/ساعة، ويعتمد على تصميم بلا شفرات لضمان تدفّق مستمر وهادئ. اختر من 10 سرعات مختلفة لتحصل على الراحة المثالية لك.
في وضع التدفئة، استمتع بالدفء الفوري
يوفر الجهاز تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ فقط مع قدرة قابلة للتعديل تصل إلى 2200 واط. اضبط درجة الحرارة المستهدفة التلقائية من 1-37 درجة مئوية أو خصص الدفء باستخدام 10 سرعات للتدفئة (عبر التطبيق فقط). (3)
ترطيب هواء صحي بتقنية NanoCloud
استمتع بترطيب هواء صحي يصل إلى 380 مل/ساعة بفضل تقنية NanoCloud. يطلق رذاذها فائق النعومة بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99.9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية (4،5). عندما يكون خزان الماء ممتلئًا، يقوم الجهاز بالترطيب في جميع الأوضاع. في وضع الترطيب، يمكنك ضبط مستوى الرطوبة المطلوب بين 30-70%.
وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا
في وضع النوم، يكون الجهاز أهدأ من الهمس بمستويات ضوضاء تبلغ 21 ديسيبل(A) فقط (6). يكتشف مستشعر الضوء عندما تكون الغرفة مظلمة، ويقوم تلقائيًا بإطفاء الأضواء لتقليل الإزعاج.
يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا
تنقية ثلاثية الطبقات مكونة من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99.97% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.003 ميكرون (7) — أصغر من أصغر فيروس معروف!
استمتع بهواء أنقى مع تنقية دائمة تعمل في جميع الأوضاع، يقضي على 99.99% من مسبّبات الحساسية و99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء، وتحدّ من الغازات والروائح الضارة، دون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (8-11)
يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك
تقوم مستشعرات AeraSense الذكية بمسح الهواء باستمرار وتقديم تقارير في الوقت الآني، مع الاستجابة الفورية لأي تغييرات في التلوث أو درجة الحرارة أو الرطوبة لتحسين جودة الهواء.
تحكم في جهازك من خلال جهاز التحكم عن بُعد أو باستخدام تطبيق +Air
استخدم جهاز التحكم عن بُعد ببساطة للتحكم في جهازك. للحصول على وظائف إضافية ومراقبة جودة الهواء، قم بإقران الجهاز مع تطبيق +Air. وللراحة دون استخدام اليدين، استخدم الأوامر الصوتية مع Google Assistant أو Alexa.
تغطية تدفّق هواء واسعة بزاوية 350 درجة
دوران واسع بزاوية 350 درجة يوزع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة، مما يوفر الراحة للجميع، بغض النظر عن مكان وجودك.
مـصمم لسهولة الصيانة
تم تصميم الفلاتر والفتائل الأصلية لأداء طويل الأمد - تصل إلى 36 شهرًا للفلاتر و6 أشهر للفتيل - مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب الجهاز عمر الفلتر وينبهك عندما يلزم استبداله. (12)
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
نوع المنتج
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1