    جهاز Air Performer من السلسلة 9000 جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

    AMF970/10

    التصنيف الإجمالي / 5
    جهاز ذكي واحد. راحة على مدار الفصول الأربعة.

    أول جهاز 4 في 1 لدينا يقوم بتنقية وترطيب الهواء، ويدفئك أو يبردك عند الحاجة. يتكيف الجهاز تلقائيًا بأدائه القوي للحفاظ على هوائك نظيفًا ومريحًا على مدار العام.

    إكتشف كلّ المميزات

    جهاز Air Performer من السلسلة 9000 جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

    ينظف ويرطب ويدفئ ويبردك

    • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
    • يبردك بتدفق هواء لطيف
    • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
    • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
    الراحة في كل موسم. كل ذلك في جهاز واحد.

    أول جهاز 4 في 1 لدينا يقوم بتنقية وترطيب الهواء، وتدفئتك أو تبريدك. اختر الوضع الأفضل لاحتياجاتك ودع الجهاز يقوم بالباقي. تحكّم بالمناخ بسهولة تامة.

    تنقية شاملة للغرف بمساحة تصل إلى 48 م²

    تنقية شاملة للغرف بمساحة تصل إلى 48 م²

    يوفر الجهاز معدل توصيل هواء نقي (CADR) يبلغ 185 م³/ساعة، مما يجعله مناسباً لمساحات تصل إلى 48 م²، مع قدرة على تنقية غرفة 20 م² خلال أقل من 16 دقيقة (2). يقوم الجهاز بتنقية الهواء في جميع الأوضاع، بينما يقوم وضع التنقية التلقائي بمراقبة جودة الهواء وضبط التدفّق تلقائياً.

    تدفّق هواء قوي في وضع المروحة ليمنحك تبريدًا منعشًا

    تدفّق هواء قوي في وضع المروحة ليمنحك تبريدًا منعشًا

    يوفّر الجهاز قدرة تدفّق هواء يصل إلى 1470 م³/ساعة، ويعتمد على تصميم بلا شفرات لضمان تدفّق مستمر وهادئ. اختر من 10 سرعات مختلفة لتحصل على الراحة المثالية لك.

    في وضع التدفئة، استمتع بالدفء الفوري

    في وضع التدفئة، استمتع بالدفء الفوري

    يوفر الجهاز تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ فقط مع قدرة قابلة للتعديل تصل إلى 2200 واط. اضبط درجة الحرارة المستهدفة التلقائية من 1-37 درجة مئوية أو خصص الدفء باستخدام 10 سرعات للتدفئة (عبر التطبيق فقط). (3)

    ترطيب هواء صحي بتقنية NanoCloud

    ترطيب هواء صحي بتقنية NanoCloud

    استمتع بترطيب هواء صحي يصل إلى 380 مل/ساعة بفضل تقنية NanoCloud. يطلق رذاذها فائق النعومة بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99.9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية (4،5). عندما يكون خزان الماء ممتلئًا، يقوم الجهاز بالترطيب في جميع الأوضاع. في وضع الترطيب، يمكنك ضبط مستوى الرطوبة المطلوب بين 30-70%.

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    في وضع النوم، يكون الجهاز أهدأ من الهمس بمستويات ضوضاء تبلغ 21 ديسيبل(A) فقط (6). يكتشف مستشعر الضوء عندما تكون الغرفة مظلمة، ويقوم تلقائيًا بإطفاء الأضواء لتقليل الإزعاج.

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    تنقية ثلاثية الطبقات مكونة من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99.97% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.003 ميكرون (7) — أصغر من أصغر فيروس معروف!

    يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

    يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

    استمتع بهواء أنقى مع تنقية دائمة تعمل في جميع الأوضاع، يقضي على 99.99% من مسبّبات الحساسية و99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء، وتحدّ من الغازات والروائح الضارة، دون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (8-11)

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك

    تقوم مستشعرات AeraSense الذكية بمسح الهواء باستمرار وتقديم تقارير في الوقت الآني، مع الاستجابة الفورية لأي تغييرات في التلوث أو درجة الحرارة أو الرطوبة لتحسين جودة الهواء.

    تحكم في جهازك من خلال جهاز التحكم عن بُعد أو باستخدام تطبيق +Air

    تحكم في جهازك من خلال جهاز التحكم عن بُعد أو باستخدام تطبيق +Air

    استخدم جهاز التحكم عن بُعد ببساطة للتحكم في جهازك. للحصول على وظائف إضافية ومراقبة جودة الهواء، قم بإقران الجهاز مع تطبيق +Air. وللراحة دون استخدام اليدين، استخدم الأوامر الصوتية مع Google Assistant أو Alexa.

    تغطية تدفّق هواء واسعة بزاوية 350 درجة

    تغطية تدفّق هواء واسعة بزاوية 350 درجة

    دوران واسع بزاوية 350 درجة يوزع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة، مما يوفر الراحة للجميع، بغض النظر عن مكان وجودك.

    مـصمم لسهولة الصيانة

    مـصمم لسهولة الصيانة

    تم تصميم الفلاتر والفتائل الأصلية لأداء طويل الأمد - تصل إلى 36 شهرًا للفلاتر و6 أشهر للفتيل - مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب الجهاز عمر الفلتر وينبهك عندما يلزم استبداله. (12)

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1
      التقنية
      فلتر HEPA NanoProtect، مستشعرات AeraSense
      اللون
      رمادي فحمي + ذهبي رمادي
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      نعم
      سعة خزان المياه
      2,6 لتر

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      2200 واط (تدفئة)
      مستشعرات جودة الهواء
      PM 2.5، والغاز، ومسببات للحساسية، ودرجة الحرارة، والرطوبة
      مستوى الصوت الأدنى
      21 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      48 ديسيبل (أ)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      185 م³/ساعة (GB/T)
      طبقات الفلتر
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      معدل الترطيب
      380 مل/ساعة
      الحجم الأقصى للغرفة
      48 م²
      تدفق هواء المروحة
      1470 م³/ساعة

    • مدى الاستفادة

      تحكم عن بُعد
      نعم
      التأرجح
      لغاية 350 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (10 مستويات)
      معلومات حول جودة الهواء
      اللون، العدد
      واجهة
      رقمية

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      36,0 سم
      عرض المنتج
      36,0 سم
      ارتفاع المنتج
      106,4 سم
      وزن المنتج
      8,86 كجم
      طول الحزمة
      32,5 سم
      عرض الحزمة
      32,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      111,5 سم
      وزن الحزمة
      12,5 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      FYM970/30 – 3 سنوات
      الملحقات المرفقة 2
      FYM971/00 – 6 أشهر

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • (1) تم اختبار CADR من قبل مختبر معتمد تابع لجهة خارجية، وفقًا لمعيار GB/T18801-2022.
    • (2) تم الحساب وفقًا لمعيار NRCC-54013.
    • (3) قد تختلف درجة الحرارة المعروضة عن درجة حرارة الغرفة؛ فهي تعكس درجة الحرارة حول الجهاز.
    • (4) تم الاختبار بواسطة CVC وفقًا لمعيار GB/T 23332-2018. درجة الحرارة الأولية 23±2 درجة مئوية ورطوبة نسبية 30±2% RH.
    • (5) مقارنة بوحدات الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، كما تم اختبارها بواسطة مختبر مستقل.
    • (6) ضغط الصوت، IEC 60704.
    • (7) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 مع هباء NaCl بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.
    • (8) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره مع عث الغبار المنزلي وحبوب لقاح البتولا ومسببات الحـساسية للقطط وفقًا لإجراء SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
    • (9) اختبار معدل الحد من الميكروبات بواسطة مختبر خارجي، مع فيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 30م3، باستخدام وضع Turbo لمدة ساعة.
    • (10) تم الاختبار وفقًا لمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا S. Albus، في غرفة بحجم 30م3، لمدة ساعة، في وضع Turbo، بواسطة مختبر خارجي.
    • (11) اختبار مختبر GMT الخارجي وفقًا لمعيار GB/T 18801-2022 مع TVOC والتولوين وNO2: غرفة بحجم 30 م3، وضع Turbo لمدة ساعة.
    • (12) متوسط محسوب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام. (11) اختبار مختبر GMT الخارجي وفقًا لمعيار GB/T 18801-2022 مع TVOC والتولوين وNO2: غرفة بحجم 30 م3، وضع Turbo لمدة ساعة.
