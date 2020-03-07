بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة 99% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (2، 3، 6)
تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 48 م²
معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 190 م³/الساعة
فلتر HEPA
أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 48 م²
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 48 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 190 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 16 دقيقة. (1)
تنقية 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
بفضل التنقية الثنائية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,5% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء
التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).
مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
استهلاك طاقة منخفض
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 20 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
عرض جودة الهواء
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية
الوضع التلقائي ومستويا سرعة يدويان
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين مستويَي سرعة: وضع النوم والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
مؤشر الفلتر الذكي
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
فلتر بديل جديد
الفلتر البديل المتوافق مع هذا الجهاز هو FY0900، وهو الفلتر الأصغر والأكثر استدامة حتى الآن (8). يحل هذا الفلتر الجديد محل الفلتر السابق FY0914 ويوفر أداءً أفضل.
وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
(1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنقية لمرة واحدة ويتم احتسابه عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 190 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م² (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2) أُجري اختبار معدل انخفاض الميكروبات في شركة Airmid Health Ltd في غرفة بمساحة 28,5 مترًا مكعبًا، تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء. لا توفر أجهزة تنقية الهواء وحدها الحماية من كوفيد-19، ولكن يمكن أن تكون جزءًا من خطة وقائية (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
(3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
(6)تم الاختبار على الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا للمعيار JISB 9908-2011
(7)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، بالاستناد إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.
(8) مقارنةً بسابقتها FY0194؛ تنقية الجسيمات بنسبة 99,97% مقابل 99,5%